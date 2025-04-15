Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1848,76
Экономия при брони: -75,74 грн
1773,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1878,10
Экономия при брони: -133,88 грн
1744,22 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
8.0 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1914,57
Экономия при брони: -111,77 грн
1802,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
10.0 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1833,82
Экономия при брони: -94,89 грн
1738,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
10.1 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1840,50
Экономия при брони: -117,17 грн
1723,33 грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Бульварная, 27
45.1 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1898,67
Экономия при брони: -98,79 грн
1799,88 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 53 мин
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
61.0 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1762,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
61.3 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1746,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 45-Д
62.3 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1768,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 53 мин
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 29
62.6 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1637,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
63.0 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1813,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 2
63.8 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1759,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
65.0 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1657,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 53 мин
Днепр, ул. Независимости, 17
65.3 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1576,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
65.8 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1878,06
Экономия при брони: -68,50 грн
1809,56 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 92
66.1 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1803,18
Экономия при брони: -81,91 грн
1721,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 1-Н
67.5 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1767,30
Экономия при брони: -43,50 грн
1723,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 53 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
67.6 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1746,80 грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
68.6 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1720,73 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
68.8 км
Нименрикс порошок и растворитель для раствора для инъекций 1 доза флакон №1
Pfizer Inc.
1681,30 грн