Внутримышечно или внутривенно (струйно или капельно). Дозы подбирают индивидуально. При инфузионном способе введения препарат разводят в физиологическом растворе натрия хлорида.

Струйно препарат вводят медленно в течение 5–7 мин, капельно — со скоростью 40–60 капель в минуту.

Начинают лечение взрослых с дозы 50–100 мг 1–3 раза в сутки, постепенно повышая дозу до получения терапевтического эффекта. Максимальная суточная доза не должна превышать 800 мг.

При острых нарушениях мозгового кровообращения: назначают в комплексной терапии в первые 2–4 дня внутривенно струйно или капельно взрослым по 200–300 мг 1 раз в сутки, затем внутримышечно по 100 мг 3 раза в сутки. Срок лечения составляет 10–14 суток.

При черепно-мозговой травме и последствиях черепно-мозговых травм: применяют в течение 10–15 дней путем внутривенного капельного введения по 200–500 мг 2–4 раза в сутки.

При дисциркуляторной энцефалопатии (фаза декомпенсации): внутривенно струйно или капельно в дозе 100 мг 2–3 раза в сутки в течение 14 дней. Затем препарат вводят внутримышечно по 100 мг в сутки в течение 2 недель.

Для курсовой профилактики дисциркуляторной энцефалопатии: препарат взрослым вводят внутримышечно по 100 мг 2 раза в сутки в течение 10–14 дней.

При легких когнитивных нарушениях у больных пожилого возраста и при тревожных состояниях: препарат назначают внутримышечно в дозе 100–300 мг в сутки в течение 14–30 дней.

При остром инфаркте миокарда в составе комплексной терапии: вводят внутривенно или внутримышечно в течение 14 дней, на фоне традиционной терапии инфаркта миокарда, включая нитраты, блокаторы β-адренорецепторов, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), тромболитики, антикоагулянтные и антиагрегантные средства, а также симптоматические средства по показаниям. В первые 5 суток, для достижения максимального эффекта, желательно внутривенное введение. В последующие 9 суток возможен переход на внутримышечное введение. Введение проводят путем капельной инфузии, медленно (во избежание побочных эффектов), на 0,9% растворе хлорида натрия или 5% растворе декстрозы (глюкозы) в объеме 100–150 мл в течение 30–90 мин. При необходимости возможно медленное струйное введение препарата, продолжительностью не менее 5 минут.

Препарат вводят (внутривенно или внутримышечно) 3 раза в сутки через каждые 8 часов. Суточная терапевтическая доза составляет 6–9 мг/кг массы тела в день, разовая доза — 2–3 мг/кг массы тела. Максимальная суточная доза не должна превышать 800 мг, разовая — 250 мг.

При нейроциркуляторной дистонии: внутримышечно по 100–200 мг 1–2 раза в сутки в течение 10–15 дней.

При открытоугольной глаукоме разных стадий в составе комплексной терапии: вводят внутримышечно по 100–300 мг в сутки, 1–3 раза в сутки в течение 14 дней.

При абстинентном алкогольном синдроме: вводят в дозе 100–200 мг в 2–3 раза в сутки или внутривенно капельно 1–2 раза в сутки в течение 5–7 дней.

При острой интоксикации антипсихотическими средствами: вводят внутривенно в дозе 50–300 мг в сутки в течение 7–14 дней.

При острых гнойно-воспалительных процессах брюшной полости (острый некротический панкреатит, перитонит): препарат назначают в первые сутки как предоперационного, так и послеоперационного периода. Дозы зависят от формы и тяжести заболевания, распространенности процесса, вариантов клинического течения. Отмену препарата следует проводить постепенно, только после устойчивого положительного клинико-лабораторного эффекта.

При остром отечном (интерстициальном) панкреатите: назначают по 100 мг 3 раза в сутки внутривенно капельно (в изотоническом растворе натрия хлорида) и внутримышечно.

При некротическом панкреатите легкой степени тяжести: по 100–200 мг 3 раза в день внутривенно капельно (в изотоническом растворе натрия хлорида) и внутримышечно.

При некротическом панкреатите средней степени тяжести: взрослым по 200 мг 3 раза в сутки внутривенно капельно (в изотоническом растворе натрия хлорида).

При тяжелом течении некротического панкреатита: доза 800 мг в сутки при двукратном введении; далее — по 300 мг 2 раза в сутки с постепенным снижением суточной дозы.

Очень тяжелое течение: начальная доза 800 мг в сутки до устойчивого купирования проявления панкреатогенного шока, после стабилизации состояния — по 300–400 мг 2 раза в сутки внутривенно капельно (в изотоническом растворе натрия хлорида) с постепенным снижением суточной дозы.