Нейротоп ФЛ (Neirotop FL)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 157 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1343,38 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1175,44 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
1115,18
Экономия при брони: -51,38 грн
1063,80 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1491,40 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
893,39
Экономия при брони: -33,04 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
531,50
Экономия при брони: -19,66 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
912,98
Экономия при брони: -38,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1383,68 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
906,40
Экономия при брони: -32,76 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1171,80
Экономия при брони: -20,20 грн
1151,60 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1261,14 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
1082,60 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1491,40 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
1082,60 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1491,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
881,17
Экономия при брони: -51,83 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1491,40 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
875,40
Экономия при брони: -132,50 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1284,80
Экономия при брони: -133,20 грн
1151,60 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
873,01
Экономия при брони: -149,33 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
907,30
Экономия при брони: -46,62 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1204,14
Экономия при брони: -61,87 грн
1142,26 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
1042,75
Экономия при брони: -164,00 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1491,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1436,00 грн