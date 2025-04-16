Нейротоп ФЛ (Neirotop FL)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
1096,07
Экономия при брони: -35,63 грн
1060,44 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1520,96
Экономия при брони: -49,44 грн
1471,52 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
1077,00 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1421,60
Экономия при брони: -139,30 грн
1282,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
873,46
Экономия при брони: -45,38 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1408,94
Экономия при брони: -73,20 грн
1335,74 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1438,50 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
1077,00 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1483,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
912,48
Экономия при брони: -144,91 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1548,07
Экономия при брони: -81,40 грн
1466,67 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
939,31
Экономия при брони: -171,74 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1565,59
Экономия при брони: -98,86 грн
1466,73 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
1077,00 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1483,80 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1374,10 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
1077,00 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1483,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 38 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
1077,00 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1483,80 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
941,66
Экономия при брони: -56,14 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1558,96
Экономия при брони: -92,95 грн
1466,01 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1204,95 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
984,93
Экономия при брони: -51,88 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1308,94
Экономия при брони: -127,46 грн
1181,48 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
950,62
Экономия при брони: -35,07 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1391,32
Экономия при брони: -66,10 грн
1325,22 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1344,70
Экономия при брони: -62,40 грн
1282,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 8 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
904,05
Экономия при брони: -48,51 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1554,60
Экономия при брони: -83,42 грн
1471,18 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 38 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
1077,00 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1483,80 грн