Нейротоп ФЛ (Neirotop FL)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1040,64 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1442,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1383,68 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
898,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1483,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
975,40
Экономия при брони: -101,40 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1483,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
1070,71
Экономия при брони: -246,77 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1014,74
Экономия при брони: -67,43 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
898,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1350,10
Экономия при брони: -49,30 грн
1300,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
930,66
Экономия при брони: -49,69 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
798,64
Экономия при брони: -64,54 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1344,55 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
898,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1383,60
Экономия при брони: -82,80 грн
1300,80 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
1042,78
Экономия при брони: -175,82 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1432,58
Экономия при брони: -185,28 грн
1247,30 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
359,20
Экономия при брони: -9,60 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1300,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1161,25 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
1077,10 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
744,13
Экономия при брони: -36,48 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
1069,10
Экономия при брони: -189,00 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1505,45
Экономия при брони: -143,93 грн
1361,52 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1225,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
352,80
Экономия при брони: -3,20 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1300,80 грн