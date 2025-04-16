Нейротоп ФЛ (Neirotop FL)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 174 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
1077,00 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1483,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
1029,59
Экономия при брони: -251,30 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1457,28
Экономия при брони: -156,38 грн
1300,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1359,05 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
840,00
Экономия при брони: -117,00 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1383,67 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
824,63
Экономия при брони: -81,46 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1260,61
Экономия при брони: -77,38 грн
1183,23 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1343,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
1061,06
Экономия при брони: -178,89 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1457,69
Экономия при брони: -148,54 грн
1309,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
496,33
Экономия при брони: -60,83 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1010,93
Экономия при брони: -51,61 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1349,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
783,67
Экономия при брони: -57,83 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1262,29
Экономия при брони: -102,57 грн
1159,72 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1354,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
859,80
Экономия при брони: -55,40 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
745,50
Экономия при брони: -36,66 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
819,69
Экономия при брони: -93,85 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1399,23
Экономия при брони: -78,89 грн
1320,34 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1279,35 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1383,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
916,43
Экономия при брони: -111,03 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1437,13
Экономия при брони: -113,55 грн
1323,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1212,30
Экономия при брони: -30,90 грн
1181,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1207,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
911,80
Экономия при брони: -106,40 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1247,56
Экономия при брони: -64,03 грн
1183,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
1079,19
Экономия при брони: -165,42 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1283,52
Экономия при брони: -52,56 грн
1230,96 грн