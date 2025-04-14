Нейротоп ФЛ (Neirotop FL)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 201 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1383,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
813,39
Экономия при брони: -76,76 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1413,88
Экономия при брони: -45,43 грн
1368,45 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1199,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
962,60
Экономия при брони: -58,41 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1308,13
Экономия при брони: -96,99 грн
1211,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
823,50
Экономия при брони: -34,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1202,75 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1344,05 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
1082,60 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1292,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1347,70 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1355,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
935,00
Экономия при брони: -54,75 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1359,10
Экономия при брони: -79,59 грн
1279,51 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1306,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1346,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1349,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
915,29
Экономия при брони: -40,50 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1302,64
Экономия при брони: -121,09 грн
1181,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
984,47
Экономия при брони: -54,67 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1308,95
Экономия при брони: -72,69 грн
1236,26 грн