Нейротоп ФЛ (Neirotop FL)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
869,17
Экономия при брони: -39,18 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1445,14
Экономия при брони: -88,38 грн
1356,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
831,90 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1383,60
Экономия при брони: -160,40 грн
1223,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
875,34
Экономия при брони: -52,88 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1266,52
Экономия при брони: -134,77 грн
1131,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1383,60
Экономия при брони: -160,40 грн
1223,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
831,90 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1285,90 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
831,90 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1285,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
877,32
Экономия при брони: -47,39 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1458,80
Экономия при брони: -192,00 грн
1266,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1114,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
831,90 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1470,80
Экономия при брони: -114,05 грн
1356,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
831,90 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1285,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
852,56
Экономия при брони: -70,01 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1445,18
Экономия при брони: -88,42 грн
1356,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
831,90 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1203,25
Экономия при брони: -59,85 грн
1143,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
831,90 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1285,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
922,42
Экономия при брони: -140,52 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1472,46
Экономия при брони: -115,70 грн
1356,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
678,84
Экономия при брони: -53,32 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1428,02
Экономия при брони: -71,26 грн
1356,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1223,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1246,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
831,90 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1285,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
831,90 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1285,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
334,04
Экономия при брони: -21,28 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1234,51
Экономия при брони: -93,73 грн
1140,78 грн