Нейротоп ФЛ (Neirotop FL)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 137 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1237,50 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
838,51
Экономия при брони: -150,73 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1297,80 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1292,50 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1251,50
Экономия при брони: -63,90 грн
1187,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1261,14 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1436,40
Экономия при брони: -248,80 грн
1187,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
727,38
Экономия при брони: -14,82 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
839,60 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1297,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
932,10
Экономия при брони: -101,53 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1297,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
865,60
Экономия при брони: -55,60 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1261,10
Экономия при брони: -73,50 грн
1187,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1187,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
832,00
Экономия при брони: -22,00 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1187,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
902,00
Экономия при брони: -92,00 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1322,75 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1383,60
Экономия при брони: -196,00 грн
1187,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
882,00
Экономия при брони: -72,00 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1212,30
Экономия при брони: -24,70 грн
1187,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
859,60
Экономия при брони: -49,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
884,77
Экономия при брони: -140,42 грн
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1297,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1212,30
Экономия при брони: -24,70 грн
1187,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 100 мг/2 мл флакон 2 мл №5
Farmlyga
Нейротоп ФЛ раствор для инъекций 200 мг/4 мл флакон 4 мл №5
Farmlyga
1187,60 грн