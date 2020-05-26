Глутаргин алкоклин (Glutargin alkoklin) (337455) - инструкция по применению ATC-классификация
Глутаргин алкоклин инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: аргинина глутамат; 1 таблетка содержит аргинина глутамата 1 г;
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, кросповидон, кальция стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки белого цвета удлиненной формы с двояковыпуклой поверхностью с насечкой.
Фармакотерапевтическая группа
Препараты, применяемые при заболеваниях печени, липотропные вещества. Гепатотропные препараты. Аргинина глутамат.
Код АТС А05В А01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Глутаргин — соль аргинина и глутаминовой кислоты.
При алкогольной интоксикации препарат стимулирует утилизацию алкоголя в монооксигеназной системе печени, предупреждает угнетение ключевого фермента утилизации этанола — алкогольдегидрогеназы; ускоряет инактивацию и выведение токсических продуктов метаболизма этанола в результате увеличения образования и окисления янтарной кислоты; снижает угнетающее влияние алкоголя на центральную нервную систему (ЦНС) за счет нейромедиаторных свойств возбуждающей глутаминовой кислоты. Благодаря этим свойствам препарат проявляет антитоксический и отрезвляющий эффекты.
Препарат также имеет гепатопротекторные и гипоаммониемические свойства. Гепатопротекторное действие препарата обусловлено его антиоксидантными, антигипоксическими и мембраностабилизирующими свойствами, а также положительным влиянием на процессы энергообеспечения в гепатоцитах. Гипоаммониемические эффекты препарата реализуются путем активации обезвреживания аммиака в орнитиновом цикле синтеза мочевины, связывания аммиака в нетоксичный глутамин, а также усиления выведения аммиака из ЦНС и его экскреции из организма. Благодаря этим свойствам препарата снижаются общетоксические, в т. ч. Нейротоксические эффекты аммиака.
В экспериментальных исследованиях на животных препарат не проявлял эмбриотоксических, гонадотоксических, мутагенных и тератогенных эффектов, не вызывал аллергических и иммунотоксических реакций.
Фармакокинетика.
Не исследовалась.
Показания
Профилактика опьянения и гепатотоксического действия алкоголя. Лечение острой алкогольной интоксикации легкой и средней степени тяжести, а также в составе комплексной терапии постинтоксикационных расстройств после острого алкогольного отравления тяжелой степени.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Состояние лихорадки, повышенная возбудимость, тяжелое нарушение фильтрационной (азотовыделительной) функции почек.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Эффект препарата на секрецию инсулина повышается при одновременном применении аминофиллина. Препарат может усиливать эффект антиагрегантных средств (дипиридамола). Предупреждает и ослабляет нейротоксические явления, которые могут возникнуть при применении изониазида. Ослабляет эффект винбластина.
Особенности применения
При курсовом назначении пациентам с нарушениями функций эндокринных желез следует учитывать, что препарат стимулирует секрецию инсулина и гормона роста. Препарат активирует связывания аммиака в мочевину, что закономерно может сопровождаться кратковременным повышением ее уровня в крови.
Способ применения и дозы
Препарат принимать взрослым внутрь.
Для профилактики опьянения и гепатотоксического действия алкоголя принимать 2 г (2 таблетки) за 1–2 часа до приема алкоголя или 1 г (1 таблетка) за 1 час до приема алкоголя и 1 г (1 таблетка) в течение 0,5 часа после приема алкоголя.
Для лечения острой алкогольной интоксикации легкой и средней степени тяжести принимать по 1 г (1 таблетка) 4 раза в сутки с интервалами 1–2,5 часа, в последующие 2–3 дня — по 1 г (1 таблетка) 2 раза в сутки. При алкогольной интоксикации тяжелой степени принимать по 1 г (1 таблетка) 2 раза в сутки в течение 20 дней в составе комплексной терапии после курса лечения инъекционными препаратами Глутаргина.
Дети
Эффективность и безопасность применения препарата у детей не установлены, поэтому препарат не следует применять этой возрастной категории пациентов.
Побочные реакции
Изредка возможны:
со стороны пищеварительного тракта: боль в эпигастрии, ощущение легкого дискомфорта в области желудочно-кишечного тракта и тошнота непосредственно после применения препарата, которые проходят самостоятельно;
со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая сыпь, зуд, гиперемию, крапивницу, ангионевротический отек.
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Таблетки № 1×2, № 10 в блистере в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.