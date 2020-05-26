Фармакодинамика.

Глутаргин — соль аргинина и глутаминовой кислоты.

При алкогольной интоксикации препарат стимулирует утилизацию алкоголя в монооксигеназной системе печени, предупреждает угнетение ключевого фермента утилизации этанола — алкогольдегидрогеназы; ускоряет инактивацию и выведение токсических продуктов метаболизма этанола в результате увеличения образования и окисления янтарной кислоты; снижает угнетающее влияние алкоголя на центральную нервную систему (ЦНС) за счет нейромедиаторных свойств возбуждающей глутаминовой кислоты. Благодаря этим свойствам препарат проявляет антитоксический и отрезвляющий эффекты.

Препарат также имеет гепатопротекторные и гипоаммониемические свойства. Гепатопротекторное действие препарата обусловлено его антиоксидантными, антигипоксическими и мембраностабилизирующими свойствами, а также положительным влиянием на процессы энергообеспечения в гепатоцитах. Гипоаммониемические эффекты препарата реализуются путем активации обезвреживания аммиака в орнитиновом цикле синтеза мочевины, связывания аммиака в нетоксичный глутамин, а также усиления выведения аммиака из ЦНС и его экскреции из организма. Благодаря этим свойствам препарата снижаются общетоксические, в т. ч. Нейротоксические эффекты аммиака.

В экспериментальных исследованиях на животных препарат не проявлял эмбриотоксических, гонадотоксических, мутагенных и тератогенных эффектов, не вызывал аллергических и иммунотоксических реакций.

Фармакокинетика.

Не исследовалась.