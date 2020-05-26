Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ, ЛИПОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВАГепатотропные препаратыАргинин глутаматГлутаргин алкоклин (Glutargin alkoklin)

Глутаргин алкоклин (Glutargin alkoklin) (337455) - инструкция по применению ATC-классификация

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
  • Аналоги
  • Диагнозы
Глутаргин алкоклин (Glutargin alkoklin)
Цена в городе Киев
от 190,37 грн
Без рецепта
10 шт, 1 г/3 г от 190,37 грн 2 шт, 1 г от 45,31 грн 2 шт, 1 г/3 г от 49,00 грн 10 шт, 1 г от 145,70 грн
Больше
+1
В наличии в 1087 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Порошок для орального раствора
Дозировка
1 г/3 г
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-група
A05B A01 Аргинин глутамат
Регистрационное удостоверение
UA/4022/04/01 от 26.05.2020
Международное название
Argininum (Аргинин)

Глутаргин алкоклин инструкция по применению

Состав

действующее вещество: аргинина глутамат; 1 таблетка содержит аргинина глутамата 1 г;

вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, кросповидон, кальция стеарат.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: таблетки белого цвета удлиненной формы с двояковыпуклой поверхностью с насечкой.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты, применяемые при заболеваниях печени, липотропные вещества. Гепатотропные препараты. Аргинина глутамат.

Код АТС А05В А01.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Глутаргин — соль аргинина и глутаминовой кислоты.

При алкогольной интоксикации препарат стимулирует утилизацию алкоголя в монооксигеназной системе печени, предупреждает угнетение ключевого фермента утилизации этанола — алкогольдегидрогеназы; ускоряет инактивацию и выведение токсических продуктов метаболизма этанола в результате увеличения образования и окисления янтарной кислоты; снижает угнетающее влияние алкоголя на центральную нервную систему (ЦНС) за счет нейромедиаторных свойств возбуждающей глутаминовой кислоты. Благодаря этим свойствам препарат проявляет антитоксический и отрезвляющий эффекты.

Препарат также имеет гепатопротекторные и гипоаммониемические свойства. Гепатопротекторное действие препарата обусловлено его антиоксидантными, антигипоксическими и мембраностабилизирующими свойствами, а также положительным влиянием на процессы энергообеспечения в гепатоцитах. Гипоаммониемические эффекты препарата реализуются путем активации обезвреживания аммиака в орнитиновом цикле синтеза мочевины, связывания аммиака в нетоксичный глутамин, а также усиления выведения аммиака из ЦНС и его экскреции из организма. Благодаря этим свойствам препарата снижаются общетоксические, в т. ч. Нейротоксические эффекты аммиака.

В экспериментальных исследованиях на животных препарат не проявлял эмбриотоксических, гонадотоксических, мутагенных и тератогенных эффектов, не вызывал аллергических и иммунотоксических реакций.

Фармакокинетика.

Не исследовалась.

Показания

Профилактика опьянения и гепатотоксического действия алкоголя. Лечение острой алкогольной интоксикации легкой и средней степени тяжести, а также в составе комплексной терапии постинтоксикационных расстройств после острого алкогольного отравления тяжелой степени.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Состояние лихорадки, повышенная возбудимость, тяжелое нарушение фильтрационной (азотовыделительной) функции почек.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Эффект препарата на секрецию инсулина повышается при одновременном применении аминофиллина. Препарат может усиливать эффект антиагрегантных средств (дипиридамола). Предупреждает и ослабляет нейротоксические явления, которые могут возникнуть при применении изониазида. Ослабляет эффект винбластина.

Особенности применения

При курсовом назначении пациентам с нарушениями функций эндокринных желез следует учитывать, что препарат стимулирует секрецию инсулина и гормона роста. Препарат активирует связывания аммиака в мочевину, что закономерно может сопровождаться кратковременным повышением ее уровня в крови.

Способ применения и дозы

Препарат принимать взрослым внутрь.

Для профилактики опьянения и гепатотоксического действия алкоголя принимать 2 г (2 таблетки) за 1–2 часа до приема алкоголя или 1 г (1 таблетка) за 1 час до приема алкоголя и 1 г (1 таблетка) в течение 0,5 часа после приема алкоголя.

Для лечения острой алкогольной интоксикации легкой и средней степени тяжести принимать по 1 г (1 таблетка) 4 раза в сутки с интервалами 1–2,5 часа, в последующие 2–3 дня — по 1 г (1 таблетка) 2 раза в сутки. При алкогольной интоксикации тяжелой степени принимать по 1 г (1 таблетка) 2 раза в сутки в течение 20 дней в составе комплексной терапии после курса лечения инъекционными препаратами Глутаргина.

Дети

Эффективность и безопасность применения препарата у детей не установлены, поэтому препарат не следует применять этой возрастной категории пациентов.

Побочные реакции

Изредка возможны:

со стороны пищеварительного тракта: боль в эпигастрии, ощущение легкого дискомфорта в области желудочно-кишечного тракта и тошнота непосредственно после применения препарата, которые проходят самостоятельно;

со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая сыпь, зуд, гиперемию, крапивницу, ангионевротический отек.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

Таблетки № 1×2, № 10 в блистере в коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.

Глутаргин алкоклин
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г, №10
от 190,37 грн
В наличии в 1087 аптеках
Цены в аптеках
Глутаргин алкоклин
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г, №10
от 190,37 грн
Забронировать
Забронировать