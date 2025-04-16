Глутаргин алкоклин (Glutargin alkoklin)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
291,46
Экономия при брони: -23,38 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
288,90
Экономия при брони: -39,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
304,47
Экономия при брони: -14,64 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
291,54
Экономия при брони: -27,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
290,85
Экономия при брони: -24,86 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
244,04
Экономия при брони: -18,66 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
293,58
Экономия при брони: -50,76 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
264,64
Экономия при брони: -11,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
266,60
Экономия при брони: -24,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 28 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №2
Корпорация Здоровье
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
134,93
Экономия при брони: -13,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 58 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
274,23
Экономия при брони: -22,93 грн