Глутаргин алкоклин (Glutargin alkoklin)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 205 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
254,10 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
84,63
Экономия при брони: -4,90 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №2
Корпорация Здоровье
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
254,10 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №2
Корпорация Здоровье
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №2
Корпорация Здоровье
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №2
Корпорация Здоровье
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
260,01
Экономия при брони: -16,74 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
254,10 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
292,17
Экономия при брони: -25,24 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
254,10 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
292,34
Экономия при брони: -25,04 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
288,90
Экономия при брони: -18,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
311,80
Экономия при брони: -41,50 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
288,90
Экономия при брони: -18,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №2
Корпорация Здоровье
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
326,50
Экономия при брони: -56,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье