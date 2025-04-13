Глутаргин алкоклин (Glutargin alkoklin)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 898 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №2
Корпорация Здоровье
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №2
Корпорация Здоровье
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №2
Корпорация Здоровье
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №2
Корпорация Здоровье
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №2
Корпорация Здоровье
74,20
Экономия при брони: -6,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №2
Корпорация Здоровье
72,40
Экономия при брони: -2,70 грн
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
238,60 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
311,80
Экономия при брони: -38,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №2
Корпорация Здоровье
78,00
Экономия при брони: -14,17 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №2
Корпорация Здоровье
74,60
Экономия при брони: -15,98 грн
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №2
Корпорация Здоровье
64,20
Экономия при брони: -4,13 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
316,60
Экономия при брони: -29,95 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
238,60 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
287,45
Экономия при брони: -23,19 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №2
Корпорация Здоровье
81,70
Экономия при брони: -17,53 грн
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
263,20
Экономия при брони: -56,54 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
340,94
Экономия при брони: -67,28 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
238,60 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
291,51
Экономия при брони: -22,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
238,60 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
311,80
Экономия при брони: -38,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье