Глутаргин алкоклин (Glutargin alkoklin)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 283 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
294,55
Экономия при брони: -25,37 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
294,77
Экономия при брони: -20,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
311,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
326,20
Экономия при брони: -55,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №2
Корпорация Здоровье
68,70
Экономия при брони: -2,60 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
259,83
Экономия при брони: -16,02 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
288,14
Экономия при брони: -13,38 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №2
Корпорация Здоровье
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
293,94
Экономия при брони: -26,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
285,85
Экономия при брони: -16,46 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
291,18
Экономия при брони: -24,11 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
261,38
Экономия при брони: -13,13 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
256,68
Экономия при брони: -9,77 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
133,02
Экономия при брони: -7,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
291,51
Экономия при брони: -37,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
285,14
Экономия при брони: -10,61 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 28 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №2
Корпорация Здоровье
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье