Киев
Глутаргин алкоклин (Glutargin alkoklin)

Глутаргин алкоклин (Glutargin alkoklin)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 95 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
254,10 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
144,35
Экономия при брони: -7,60 грн
136,75 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
269,00 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №2
Корпорация Здоровье
79,01
Экономия при брони: -2,37 грн
76,64 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №2
Корпорация Здоровье
80,11
Экономия при брони: -2,40 грн
77,71 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
331,90
Экономия при брони: -9,96 грн
321,94 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
249,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
254,10 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
115,48
Экономия при брони: -6,08 грн
109,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №2
Корпорация Здоровье
68,70
Экономия при брони: -1,70 грн
67,00 грн
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
254,10 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
311,80
Экономия при брони: -38,30 грн
273,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
272,87
Экономия при брони: -25,73 грн
247,14 грн
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
254,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
254,10 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
297,30
Экономия при брони: -23,80 грн
273,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
269,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
254,10 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
291,57
Экономия при брони: -21,75 грн
269,82 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
290,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
254,10 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
93,54
Экономия при брони: -11,49 грн
82,05 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №2
Корпорация Здоровье
70,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
144,72 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
254,10 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
286,52
Экономия при брони: -21,91 грн
264,61 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
254,10 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
311,80
Экономия при брони: -38,30 грн
273,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
272,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
254,10 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
287,65
Экономия при брони: -21,70 грн
265,95 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
249,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
293,75
Экономия при брони: -41,84 грн
251,91 грн
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
254,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
269,00 грн
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