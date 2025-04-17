Глутаргин алкоклин (Glutargin alkoklin)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
254,10 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
144,35
Экономия при брони: -7,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №2
Корпорация Здоровье
79,01
Экономия при брони: -2,37 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №2
Корпорация Здоровье
80,11
Экономия при брони: -2,40 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
331,90
Экономия при брони: -9,96 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
254,10 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
115,48
Экономия при брони: -6,08 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №2
Корпорация Здоровье
68,70
Экономия при брони: -1,70 грн
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
254,10 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
311,80
Экономия при брони: -38,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
272,87
Экономия при брони: -25,73 грн
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
254,10 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
254,10 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
297,30
Экономия при брони: -23,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
254,10 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
291,57
Экономия при брони: -21,75 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
254,10 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
93,54
Экономия при брони: -11,49 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №2
Корпорация Здоровье
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
254,10 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
286,52
Экономия при брони: -21,91 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
254,10 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
311,80
Экономия при брони: -38,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
254,10 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
287,65
Экономия при брони: -21,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
293,75
Экономия при брони: -41,84 грн
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
254,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье