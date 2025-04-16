Глутаргин алкоклин (Glutargin alkoklin)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
285,27
Экономия при брони: -10,48 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
291,12
Экономия при брони: -22,54 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
291,32
Экономия при брони: -23,30 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
286,90
Экономия при брони: -18,12 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
260,01
Экономия при брони: -14,85 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
297,30
Экономия при брони: -24,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
280,62
Экономия при брони: -35,46 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
308,39
Экономия при брони: -26,53 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
291,35
Экономия при брони: -31,38 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
301,11
Экономия при брони: -19,39 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье