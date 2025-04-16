Киев
Глутаргин алкоклин (Glutargin alkoklin)

Глутаргин алкоклин (Glutargin alkoklin)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 126 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
285,27
Экономия при брони: -10,48 грн
274,79 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
54,48 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
291,12
Экономия при брони: -22,54 грн
268,58 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
290,90 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
326,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
267,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
258,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
280,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
136,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
291,32
Экономия при брони: -23,30 грн
268,02 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
286,90
Экономия при брони: -18,12 грн
268,78 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
260,01
Экономия при брони: -14,85 грн
245,16 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
264,30 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
297,30
Экономия при брони: -24,90 грн
272,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
280,62
Экономия при брони: -35,46 грн
245,16 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
308,39
Экономия при брони: -26,53 грн
281,86 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
233,07 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
278,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
291,35
Экономия при брони: -31,38 грн
259,97 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
301,11
Экономия при брони: -19,39 грн
281,72 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
251,40 грн
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