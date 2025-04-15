Глутаргин алкоклин (Glutargin alkoklin)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 214 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
294,07
Экономия при брони: -11,26 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
281,68
Экономия при брони: -12,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №2
Корпорация Здоровье
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
188,72
Экономия при брони: -0,84 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №2
Корпорация Здоровье
76,00
Экономия при брони: -6,60 грн
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №2
Корпорация Здоровье
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
311,80
Экономия при брони: -43,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
301,12
Экономия при брони: -10,07 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №2
Корпорация Здоровье
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
288,90
Экономия при брони: -20,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
290,41
Экономия при брони: -21,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
312,44
Экономия при брони: -56,07 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
304,04
Экономия при брони: -61,32 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 59 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
311,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Глутаргин алкоклин таблетки 1 г блистер №10
Корпорация Здоровье
211,20 грн
Глутаргин алкоклин порошок для орального раствора 1 г/3 г пакет 3 г №10
Корпорация Здоровье
143,12
Экономия при брони: -9,45 грн