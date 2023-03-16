в процессе проведения контролированных исследований длительностью не менее 12 нед при участии 3784 пациентов, которые принимали вилдаглиптин в суточной дозе 50 мг (1 раз в сутки) или 100 мг (по 50 мг 2 рази в сутки или 100 мг 1 раз в сутки), были получены данные по безопасности применения препарата. Из этих больных 2264 получали вилдаглиптин как монотерапию и 1520 пациентов принимали вилдаглиптин в сочетании с другими лекарственными средствами. 2682 пациента получали лечение вилдаглиптином в дозе 100 мг/сут (или по 50 мг 2 раза в сутки, или 100 мг 1 раз в сутки), а 1102 пациента получали лечение вилдаглиптином в дозе 50 мг 1 раз в сутки.

Большинство побочных реакций, которые возникали при приеме вилдаглиптина, были легкими, временными и не требовали прекращения лечения. Не было выявлено связи между развитием побочных реакций и возрастом или расой пациента, длительностью приема препарата или суточной дозой.

Сообщалось об отдельных случаях развития печеночной дисфункции (в том числе гепатита). Эти случаи были в основном бессимптомными, без клинических последствий, а результаты тестов функции печени после прекращения лечения возвращались к нормальным значениям. По данным контролированных исследований монотерапии и дополнительной терапии длительностью до 24 нед, частота повышения уровня АлАТ или АсАТ в ≥3 раза от верхней границы нормы (что было выявлено в процессе 2 последовательных измерений или во время заключительного визита) составила 0,2, 0,3 и 0,2% при применении вилдаглиптина в дозе 50 мг один раз в сутки, дважды в сутки и при применении всех препаратов сравнения соответственно. Повышения уровней трансаминаз были преимущественно бессимптомными, не прогрессировали и не были связаны с холестазом или желтухой.

Единичные случаи ангионевротического отека, о которых сообщалось в связи с применением вилдаглиптина, наблюдались с такой же частотой, как и в контрольной группе. Более высокий процент таких случаев отмечали в той группе, в которой вилдаглиптин применяли в комбинации с ингибитором АПФ. Большинство явлений были легкими и проходили на фоне приема вилдаглиптина.

Побочные реакции, которые наблюдались в ходе двойных слепых исследований у пациентов, принимавших препарат вилдаглиптина как монотерапию и в составе комбинированной терапии, указаны ниже для каждого показания по классу системы органов и абсолютной частоте. Частота определяется таким образом: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (>10 000, ≤1/1000), очень редко (≤1/10 000), частота неизвестна (не может быть оценена на основании имеющихся данных). В каждой объединенной по частоте группе нежелательные реакции представлены в порядке уменьшения серьезности.

Монотерапия препаратом вилдаглиптина. Побочные реакции, зарегистрированные у пациентов, которые получали вилдаглиптин в дозе 100 мг/сут как монотерапию, в процессе проведения двойных слепых исследований (N=1855).

Инфекции и инвазии: очень редко — инфекция верхних дыхательных путей, назофарингит.

Со стороны обмена веществ: нечасто — гипогликемия.

Со стороны нервной системы: часто — головокружение; нечасто — головная боль.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: нечасто — периферические отеки.

Со стороны ЖКТ: нечасто — запор.

Со стороны костно-мышечной и соединительной системы: нечасто — артралгия.

Со стороны кожи: возможны реакции гиперчувствительности.

Описание отдельных побочных реакций.

В контролированных исследованиях монотерапии вилдаглиптином общая частота случаев досрочного прекращения лечения по причине появления нежелательных реакций не была выше у пациентов, которые получали лечение вилдаглиптином в дозе 100 мг/сут (0,3%) по сравнению с пациентами, получавщими плацебо (0,6%) или препараты сравнения (0,5%).

В сравнительных контролируемых исследованиях монотерапии случаи гипогликемии, которые были нечастыми, наблюдались у 0,4% (7 из 1855) пациентов, которые получали лечение вилдаглиптином в дозе 100 мг/сут, по сравнению с 0,2% (2 из 1082) пациентов в группе лечения активным препаратом сравнения или плацебо, без серьезных или тяжелых явлений.

В клинических исследованиях, когда вилдаглиптин в дозе 100 мг/сут назначался как монотерапия, масса тела пациентов не изменялась по сравнению с исходным уровнем (–0,3 кг и –1,3 кг при применении вилдаглиптина и плацебо соответственно).

Клинические исследования длительностью до 2 лет не выявили никаких дополнительных признаков опасности или непредвиденных рисков в случае монотерапии вилдаглиптином.

Комбинация препарата с метформином. Побочные реакции, зарегистрированные у пациентов, которые получали вилдаглиптин в дозе 100 мг/сут в комбинации с метформином, в процессе проведения двойных слепых исследований (N=208).

Со стороны обмена веществ: часто — гипогликемия.

Со стороны нервной системы: часто — тремор, головокружение, головная боль; нечасто — утомление.

Со стороны ЖКТ: часто — тошнота.

Описание отдельных побочных реакций.

В процессе проведения контролированных клинических исследований комбинации вилдаглиптина в дозе 100 мг/сут с метформином не сообщалось про отмену лечения из-за появления нежелательных реакций ни в группе лечения вилдаглиптином в дозе 100 мг/сут + метформином, ни в группе приема плацебо + метформин.

В процессе проведения клинических исследований случаи гипогликемии наблюдались часто у пациентов, которые получали вилдаглиптин в дозе 100 мг/сутки в комбинации с метформином (1%), и нечасто у пациентов, которые получали плацебо + метформин (0,4%). В группах приема вилдаглиптина не было зарегистрировано ни одного случая тяжелой гипогликемии.

В процессе клинических исследований при добавлении к метформину вилдаглиптина в дозе 100 мг/сут масса тела пациентов не изменялась по сравнению с исходным уровнем (+0,2 кг и –1,0 кг в группе приема вилдаглиптина и группе приема плацебо соответственно).

В процессе проведения клинических исследований длительностью до 2 лет и более не было выявлено никаких дополнительных признаков опасности или непредвиденных рисков в случае добавления вилдаглиптина к метформину.

Комбинация препарата с сульфонилмочевиной. Побочные реакции, зарегистрированные у пациентов, которые получали вилдаглиптин в дозе 50 мг в комбинации с сульфонилмочевиной, в ходе проведения двойных слепых исследований (N=170).

Инфекции и инвазии: очень редко — назофарингит.

Со стороны обмена веществ: часто — гипогликемия.

Со стороны нервной системы: часто — тремор, головокружение, головная боль, астения.

Со стороны ЖКТ: нечасто — запор.

Описание отдельных побочных реакций.

В контролируемых клинических исследованиях комбинации вилдаглиптина в дозе 50 мг и сульфонилмочевины общая частота случаев досрочного прекращения лечения из-за появления нежелательных реакций составила 0,6% при применении комбинации вилдаглиптина в дозе 50 мг с сульфонилмочевиной против 0% в группе лечения плацебо + сульфонилмочевина.

В клинических исследованиях частота случаев гипогликемии, когда вилдаглиптин в дозе 50 мг 1 раз в сутки был добавлен к глимепириду, составила 1,2 против 0,6% в группе приема плацебо + глимепирида. В группах лечения вилдаглиптином тяжелых случаев гипогликемии зарегистрировано не было.

В процессе клинических исследований при добавлении к глимепириду вилдаглиптина в дозе 50 мг/сут масса тела пациентов не изменялась по сравнению с исходным уровнем (–0,1 кг и –0,4 кг в группе приема вилдаглиптина и группе приема плацебо соответственно).

Комбинация препарата с тиазолидиндионом. Побочные реакции, зарегистрированные у пациентов, которые получали вилдаглиптин в дозе 100 мг/сут в комбинации с тиазолидиндионом, в процессе проведения двойных слепых исследований (N=158).

Со стороны обмена веществ: часто — увеличение массы тела; нечасто — гипогликемия.

Со стороны нервной системы: нечасто — головная боль, астения.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: часто — периферические отеки.

Описание отдельных побочных реакций.

В процессе контролируемых клинических исследований комбинации вилдаглиптина в дозе 100 мг/сут и тиазолидиндиона о досрочном прекращении лечения из-за появления нежелательных реакций не сообщалось ни в группе лечения вилдаглиптином в дозе 100 мг/сут и тиазолидиндионом, ни в группе лечения плацебо + тиазолидиндионом.

В клинических исследованиях случаи гипогликемии наблюдались нечасто у пациентов, которые получали вилдаглиптин + пиоглитазон (0,6%), но были частыми у пациентов, которые получали плацебо + пиоглитазон (1,9%). В группах лечения вилдаглиптином тяжелых случаев гипогликемии зарегистрировано не было.

В исследовании дополнительной терапии с пиоглитазоном абсолютный показатель увеличения массы тела при применении плацебо и вилдаглиптина в дозе 100 мг/сут составлял 1,4 и 2,7 кг соответственно.

Процентная доля периферических отеков в случае, когда вилдаглиптин в дозе 100 мг/сут добавляли к максимальной дозе пиоглитазона, который применяли в качестве фонового препарата (45 мг 1 раз в сутки), составила 7,0% по сравнению с 2,5% при применении только пиоглитазона как фонового препарата.

Комбинация препарата с метформином и сульфонилмочевиной. Побочные реакции, зарегистрированные у пациентов, получавших вилдаглиптин в дозе 50 мг 2 раза в сутки в комбинации с метформином и сульфонилмочевиной (N=157).

Со стороны обмена веществ: часто — гипогликемия.

Со стороны нервной системы: часто — головокружение, тремор.

Со стороны кожи и подкожных тканей: часто — гипергидроз.

Общие нарушения: часто — астения.

Описание отдельных побочных реакций

О случаях досрочного прекращения лечения из-за появления нежелательных реакций не сообщалось в группе лечения вилдаглиптином + метформином + глимепиридом по сравнению с 0,6% в группе лечения плацебо + метформином + глимепиридом.

Случаи развития гипогликемии были распространены в обеих группах лечения (5,1% в группе применения вилдаглиптина + метформина + глимепирида по сравнению с 1,9% в группе применения плацебо + метформина + глимепирида). Об одном тяжелом явлении гипогликемии сообщалось в группе применения вилдаглиптина.

В конце исследования влияние на средние показатели массы тела было нейтральным (+0,6 кг в группе применения вилдаглиптина и –0,1 кг в группе применения плацебо).

Комбинация препарата с инсулином. Нежелательные реакции, зарегистрированные у пациентов, получавших вилдаглиптин в дозе 100 мг/сут в комбинации с инсулином (с метформином или без), в процессе проведения двойных слепых исследований (N=371).

Со стороны обмена веществ: часто — сниженный уровень глюкозы крови.

Со стороны нервной системы: часто — головная боль, озноб.

Со стороны ЖКТ: часто — тошнота, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; нечасто — диарея, метеоризм.

Описание отдельных побочных реакций.

В процессе проведения контролируемых клинических исследований с применением вилдаглиптина в дозе 50 мг 2 раза в сутки в комбинации с инсулином, с сопутствующим применением метформина или без, общая частота случаев досрочного прекращения лечения из-за появления нежелательных реакций составила 0,3% в группе лечения вилдаглиптином, тогда как в группе применения плацебо случаев досрочного прекращения лечения из-за появления нежелательных реакций не отмечали.

Частота случаев гипогликемии была одинаковой в обеих группах лечения (14,0% в группе лечения вилдаглиптином по сравнению с 16,4% в группе применения плацебо). Появление тяжелого явления гипогликемии наблюдалось у 2 пациентов из группы лечения вилдаглиптином и у 6 пациентов из группы применения плацебо.

В конце исследования влияние на средние показатели массы тела было нейтральным (масса тела изменилась на +0,6 кг по сравнению с исходным уровнем в группе лечения вилдаглиптином и осталась без изменений в группе применения плацебо).

Постмаркетинговый опыт.

Со стороны ЖКТ: частота неизвестна — панкреатит.

Со стороны гепатобилиарной системы: частота неизвестна — гепатит (обратимый после прекращения приема лекарственного средства), отклонение функциональных печеночных проб от нормы (обратимые после прекращения приема лекарственного средства).

Со стороны кожи и подкожных тканей: частота неизвестна — крапивница, буллезное или эксфолиативное поражения кожи, включая буллезный пемфигоид.