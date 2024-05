фармакодинамика. Вилдаглиптин относится к классу веществ, которые усиливают работу бета-клеток островкового аппарата поджелудочной железы, является мощным и селективным ингибитором дипептидилпептидазы-4 (DPP-4).

Применение вилдаглиптина приводит к быстрому и полному прекращению активности DPP-4. Ингибирование вилдаглиптином DPP-4 приводит к повышению эндогенного уровня гормонов инкретина ГПП-1 (глюкагоноподобный пептид 1) и ГИП (глюкозависимый инсулинотропный пептид) во время голода и после приема еды.

В результате повышения эндогенных уровней этих гормонов инкретина вилдаглиптин улучшает чувствительность бета-клеток к глюкозе, что приводит к усилению секреции глюкозозависимого инсулина. Лечение пациентов с диабетом ІІ типа препаратом в дозах от 50 до 100 мг в сутки существенно улучшало действие маркеров функции бета-клеток, включая HOMA-β (гомеостатическую модель оценки функции β-клеток), отношение проинсулина к инсулину и показатели чувствительности бета-клеток при многоразовом проведении теста на толерантность к еде. У пациентов, не болеющих сахарным диабетом (с нормальным уровнем глюкозы в крови), вилдаглиптин не вызывает стимуляции секреции инсулина или снижение уровня глюкозы.

Вследствие повышения эндогенных уровней ГПП-1 вилдаглиптин также усиливает чувствительность альфа-клеток к глюкозе, что приводит к повышению глюкозозависимой секреции глюкагона. Значительный рост соотношения инсулин/глюкагон во время гипергликемии, вызванной повышением уровня гормона инкретина, приводит к снижению продукции глюкозы во время голода и после приема пищи, что вызывает снижение гликемии.

Известное влияние повышенного уровня ГПП-1, которое заключается в удлинении эвакуации содержимого желудка, не наблюдается во время лечения вилдаглиптином.

Фармакокинетика.

Абсорбция. После перорального приема натощак вилдаглиптин быстро абсорбируется, причем C max наблюдается через 1,7 ч. Одновременный прием с едой незначительно задерживает время достижения C max в плазме крови — до 2,5 часа, но не влияет на общую экспозицию (AUC). Применение вилдаглиптина с едой приводит к снижению C max (19%). Несмотря на это, величина изменений клинически не значима, поэтому Глиптар можно принимать независимо от приема пищи. Абсолютная биодоступность составляет 85%.

Распределение. Коэффициент связывания вилдаглиптина с протеинами плазмы крови низкий (9,3%); вилдаглиптин распределяется равномерно между плазмой крови и эритроцитами. Средний объем распределения вилдаглиптина на стадии плато после внутривенного введения (Vss) составляет 71 л, что говорит об экстрасосудистом распределении.

Метаболизм. Метаболизм является основным путем выведения вилдаглиптина у человека, который составляет 69% принятой дозы. Основной метаболит, LAY151, фармакологически не активен и является продуктом гидролиза составляющей циана, что составляет 57% дозы и сопровождается глюкуронидным (BQS867) и амидным гидролизом (4% дозы). Данные, полученные в процессе исследования в условиях in vitro в микросомах почек человека, указывают на то, что почки могут быть одним из основных органов, который способствует гидролизу вилдаглиптина до его основного неактивного метаболита, LAY151. DPP-4 частично берет участие в гидролизе вилдаглиптина, что было подтверждено исследованиями in vivo у крыс с дефицитом DPP-4.

Вилдаглиптин не метаболизируется энзимами цитохрома Р450 в таком объеме, который можно было бы определить. Таким образом, не ожидается, что сопутствующий прием лекарственных препаратов, таких как ингибиторы и/или индукторы CYР 450, будут влиять на метаболический клиренс вилдаглиптина. Исследования in vitro продемонстрировали, что вилдаглиптин не ингибирует и не индуцирует энзимы цитохрома Р450. Таким образом, вилдаглиптин, скорее всего, не влияет на метаболический клиренс одновременно принятых лекарственных средств, которые метаболизируются CYP 1A2, CYP 2C8, CYP 2C9, CYP 2C19, CYP 2D6, CYP 2E1 или CYP 3A4/5.

Выведение. После перорального приема [14С]-вилдаглиптина приблизительно 85% дозы выводится с мочой и 15% дозы — с калом. Почечное выведение неизмененного вилдаглиптина составляет 23% перорально принятой дозы. После внутривенного введения здоровым добровольцам общий плазменный и почечный клиренс вилдаглиптина составляет 41 л/ч и 13 л/ч соответственно. Средний Т 1/2 после внутривенного введения составляет приблизительно 2 ч. Т 1/2 после перорального приема составляет приблизительно 3 ч.

Линейность/нелинейность. C max вилдаглиптина и AUC увеличиваются практически пропорционально дозе во всем диапазоне терапевтических доз.

Отдельные группы пациентов.

Пол. Не наблюдалось никаких отличий в фармакокинетике препарата у здоровых добровольцев мужского и женского пола разного возраста и с разным индексом массы тела (ИМТ). Ингибирование DPP-4 вилдаглиптином не зависит от пола пациента.

Заболевания печени. Влияние нарушения функции печени на фармакокинетику вилдаглиптина исследовалось у пациентов с незначительными, умеренными и серьезными нарушениями функции печени по классификации Чайлда — Пью (от 6 для незначительного до 12 для серьезного нарушения) в сравнении с пациентами с нормальной функцией печени. Экспозиция вилдаглиптина после приема разовой дозы пациентами с незначительными и умеренными нарушениями функции печени была снижена (на 20 и 8% соответственно), тогда как экспозиция вилдаглиптина у пациентов с серьезными нарушениями повышалась на 22%. Максимальное изменение (повышение или снижение) экспозиции вилдаглиптина составляет приблизительно 30%, что не считается клинически существенным. Не было выявлено зависимости между тяжестью нарушения функции печени и изменениями экспозиции вилдаглиптина.

Заболевание почек. Открытое исследование с многоразовым использованием препарата было проведено с целью оценки фармакокинетики самых низких терапевтических доз вилдаглиптина (50 мг 1 раз в сутки) у пациентов с разной степенью хронического нарушения функции почек, который определялся по клиренсу креатинина (легкое нарушение функции почек — от 50 до <80 мл/мин, умеренное нарушение функции почек от 30 до <50 мл/мин и тяжелое нарушение функции почек — <30 мл/мин), в сравнении с контрольной группой участников исследования с нормальной функцией почек.

У пациентов с незначительными, умеренными и серьезными нарушениями функции почек AUC вилдаглиптина увеличивалась по сравнению с пациентами с нормальной функцией почек. Показатели AUC метаболитов LAY151 и BQS867 повышались в среднем приблизительно в 1,5, 3 и 7 раз у пациентов с легким, умеренным и тяжелым нарушением функции почек соответственно. Некоторые данные относительно пациентов с почечной недостаточностью в терминальной стадии показывают, что экспозиция вилдаглиптина схожа с экспозицией препарата у пациентов с тяжелым нарушением функции почек. Концентрации LAY151 были приблизительно в 2–3 раза выше, нежели у пациентов с тяжелым нарушением функции почек.

Вилдаглиптин выводился из организма с помощью гемодиализа в ограниченном количестве (3% на протяжении 3–4-часового гемодиализа, который начинали проводить через 4 ч после применения препарата).

Пациенты пожилого возраста. У здоровых пациентов (≥70 лет) общая экспозиция вилдаглиптина (100 мг 1 раз в сутки) повышалась на 32%, а C max в плазме крови — на 18% по сравнению с молодыми здоровыми добровольцами (в возрасте 18–40 лет).

Эти изменения, однако, не считаются клинически значимыми. Ингибирование DPP-4 вилдаглиптином не зависит от возраста пациента в исследованных возрастных группах.

Раса. Ограниченные данные свидетельствуют о том, что расовая принадлежность не имеет значительного влияния на фармакокинетику вилдаглиптина.