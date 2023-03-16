Глиптар (Gliptar) (334969) - инструкция по применению ATC-классификация
Глиптар инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Вилдаглиптин относится к классу веществ, которые усиливают работу бета-клеток островкового аппарата поджелудочной железы, является мощным и селективным ингибитором дипептидилпептидазы-4 (DPP-4).
Применение вилдаглиптина приводит к быстрому и полному прекращению активности DPP-4. Ингибирование вилдаглиптином DPP-4 приводит к повышению эндогенного уровня гормонов инкретина ГПП-1 (глюкагоноподобный пептид 1) и ГИП (глюкозависимый инсулинотропный пептид) во время голода и после приема еды.
В результате повышения эндогенных уровней этих гормонов инкретина вилдаглиптин улучшает чувствительность бета-клеток к глюкозе, что приводит к усилению секреции глюкозозависимого инсулина. Лечение пациентов с диабетом ІІ типа препаратом в дозах от 50 до 100 мг в сутки существенно улучшало действие маркеров функции бета-клеток, включая HOMA-β (гомеостатическую модель оценки функции β-клеток), отношение проинсулина к инсулину и показатели чувствительности бета-клеток при многоразовом проведении теста на толерантность к еде. У пациентов, не болеющих сахарным диабетом (с нормальным уровнем глюкозы в крови), вилдаглиптин не вызывает стимуляции секреции инсулина или снижение уровня глюкозы.
Вследствие повышения эндогенных уровней ГПП-1 вилдаглиптин также усиливает чувствительность альфа-клеток к глюкозе, что приводит к повышению глюкозозависимой секреции глюкагона. Значительный рост соотношения инсулин/глюкагон во время гипергликемии, вызванной повышением уровня гормона инкретина, приводит к снижению продукции глюкозы во время голода и после приема пищи, что вызывает снижение гликемии.
Известное влияние повышенного уровня ГПП-1, которое заключается в удлинении эвакуации содержимого желудка, не наблюдается во время лечения вилдаглиптином.
Фармакокинетика.
Абсорбция. После перорального приема натощак вилдаглиптин быстро абсорбируется, причем Cmax наблюдается через 1,7 ч. Одновременный прием с едой незначительно задерживает время достижения Cmax в плазме крови — до 2,5 часа, но не влияет на общую экспозицию (AUC). Применение вилдаглиптина с едой приводит к снижению Cmax (19%). Несмотря на это, величина изменений клинически не значима, поэтому Глиптар можно принимать независимо от приема пищи. Абсолютная биодоступность составляет 85%.
Распределение. Коэффициент связывания вилдаглиптина с протеинами плазмы крови низкий (9,3%); вилдаглиптин распределяется равномерно между плазмой крови и эритроцитами. Средний объем распределения вилдаглиптина на стадии плато после внутривенного введения (Vss) составляет 71 л, что говорит об экстрасосудистом распределении.
Метаболизм. Метаболизм является основным путем выведения вилдаглиптина у человека, который составляет 69% принятой дозы. Основной метаболит, LAY151, фармакологически не активен и является продуктом гидролиза составляющей циана, что составляет 57% дозы и сопровождается глюкуронидным (BQS867) и амидным гидролизом (4% дозы). Данные, полученные в процессе исследования в условиях in vitro в микросомах почек человека, указывают на то, что почки могут быть одним из основных органов, который способствует гидролизу вилдаглиптина до его основного неактивного метаболита, LAY151. DPP-4 частично берет участие в гидролизе вилдаглиптина, что было подтверждено исследованиями in vivo у крыс с дефицитом DPP-4.
Вилдаглиптин не метаболизируется энзимами цитохрома Р450 в таком объеме, который можно было бы определить. Таким образом, не ожидается, что сопутствующий прием лекарственных препаратов, таких как ингибиторы и/или индукторы CYР 450, будут влиять на метаболический клиренс вилдаглиптина. Исследования in vitro продемонстрировали, что вилдаглиптин не ингибирует и не индуцирует энзимы цитохрома Р450. Таким образом, вилдаглиптин, скорее всего, не влияет на метаболический клиренс одновременно принятых лекарственных средств, которые метаболизируются CYP 1A2, CYP 2C8, CYP 2C9, CYP 2C19, CYP 2D6, CYP 2E1 или CYP 3A4/5.
Выведение. После перорального приема [14С]-вилдаглиптина приблизительно 85% дозы выводится с мочой и 15% дозы — с калом. Почечное выведение неизмененного вилдаглиптина составляет 23% перорально принятой дозы. После внутривенного введения здоровым добровольцам общий плазменный и почечный клиренс вилдаглиптина составляет 41 л/ч и 13 л/ч соответственно. Средний Т1/2 после внутривенного введения составляет приблизительно 2 ч. Т1/2 после перорального приема составляет приблизительно 3 ч.
Линейность/нелинейность. Cmax вилдаглиптина и AUC увеличиваются практически пропорционально дозе во всем диапазоне терапевтических доз.
Отдельные группы пациентов.
Пол. Не наблюдалось никаких отличий в фармакокинетике препарата у здоровых добровольцев мужского и женского пола разного возраста и с разным индексом массы тела (ИМТ). Ингибирование DPP-4 вилдаглиптином не зависит от пола пациента.
Заболевания печени. Влияние нарушения функции печени на фармакокинетику вилдаглиптина исследовалось у пациентов с незначительными, умеренными и серьезными нарушениями функции печени по классификации Чайлда — Пью (от 6 для незначительного до 12 для серьезного нарушения) в сравнении с пациентами с нормальной функцией печени. Экспозиция вилдаглиптина после приема разовой дозы пациентами с незначительными и умеренными нарушениями функции печени была снижена (на 20 и 8% соответственно), тогда как экспозиция вилдаглиптина у пациентов с серьезными нарушениями повышалась на 22%. Максимальное изменение (повышение или снижение) экспозиции вилдаглиптина составляет приблизительно 30%, что не считается клинически существенным. Не было выявлено зависимости между тяжестью нарушения функции печени и изменениями экспозиции вилдаглиптина.
Заболевание почек. Открытое исследование с многоразовым использованием препарата было проведено с целью оценки фармакокинетики самых низких терапевтических доз вилдаглиптина (50 мг 1 раз в сутки) у пациентов с разной степенью хронического нарушения функции почек, который определялся по клиренсу креатинина (легкое нарушение функции почек — от 50 до <80 мл/мин, умеренное нарушение функции почек от 30 до <50 мл/мин и тяжелое нарушение функции почек — <30 мл/мин), в сравнении с контрольной группой участников исследования с нормальной функцией почек.
У пациентов с незначительными, умеренными и серьезными нарушениями функции почек AUC вилдаглиптина увеличивалась по сравнению с пациентами с нормальной функцией почек. Показатели AUC метаболитов LAY151 и BQS867 повышались в среднем приблизительно в 1,5, 3 и 7 раз у пациентов с легким, умеренным и тяжелым нарушением функции почек соответственно. Некоторые данные относительно пациентов с почечной недостаточностью в терминальной стадии показывают, что экспозиция вилдаглиптина схожа с экспозицией препарата у пациентов с тяжелым нарушением функции почек. Концентрации LAY151 были приблизительно в 2–3 раза выше, нежели у пациентов с тяжелым нарушением функции почек.
Вилдаглиптин выводился из организма с помощью гемодиализа в ограниченном количестве (3% на протяжении 3–4-часового гемодиализа, который начинали проводить через 4 ч после применения препарата).
Пациенты пожилого возраста. У здоровых пациентов (≥70 лет) общая экспозиция вилдаглиптина (100 мг 1 раз в сутки) повышалась на 32%, а Cmax в плазме крови — на 18% по сравнению с молодыми здоровыми добровольцами (в возрасте 18–40 лет).
Эти изменения, однако, не считаются клинически значимыми. Ингибирование DPP-4 вилдаглиптином не зависит от возраста пациента в исследованных возрастных группах.
Раса. Ограниченные данные свидетельствуют о том, что расовая принадлежность не имеет значительного влияния на фармакокинетику вилдаглиптина.
Показания Глиптар
лечение взрослых пациентов с сахарным диабетом ІІ типа.
Как монотерапия:
- для пациентов, у которых применение только диеты и физических упражнений не обеспечивает достаточного контроля, а также больных, у которых применение метформина считается неприемлемым из-за наличия противопоказаний или непереносимости.
В составе двойной пероральной терапии в комбинации с :
- метформином для пациентов с недостаточным гликемическим контролем, несмотря на применение максимально переносимой дозы при проведении монотерапии метформином;
- сульфонилмочевиной для пациентов с недостаточным гликемическим контролем, несмотря на применение максимальной переносимой дозы сульфонилмочевины, и больных, для которых применение метформина считается неприемлемым из-за наличия противопоказаний или непереносимости;
- тиазолидиндионом для пациентов с недостаточным гликемическим контролем, для которых применение тиазолидиндиона считается приемлемым.
В составе тройной пероральной терапии в комбинации с:
- сульфонилмочевиной и метформином, когда диета и физические упражнения вместе с двойной терапией этими лекарственными средствами не обеспечивают адекватного гликемического контроля.
В комбинации с инсулином (с метформином или без), когда диета и физические упражнения вместе со стабильной дозой инсулина не обеспечивают адекватного гликемического контроля.
Применение Глиптар
при применении в качестве монотерапии, в комбинации с метформином, в комбинации с тиазолидиндионом, в комбинации с метформином и сульфонилмочевиной или в комбинации с инсулином (с метформином или без) рекомендуемая суточная доза препарата Глиптар составляет 100 мг, которую разделяют на два приема: 50 мг утром и 50 мг вечером.
При применении в составе двойной комбинации с сульфонилмочевиной рекомендуемая доза препарата Глиптар составляет 50 мг 1 раз в сутки, утром. В этой популяции пациентов Глиптар в дозе 100 мг/сут был не более эффективным, нежели Глиптар в дозе 50 мг 1 раз в сутки.
При применении в комбинации с сульфонилмочевиной с целью снижения риска развития гипогликемии возможно применение низких доз сульфонилмочевины.
Превышать дозу препарата в 100 мг не рекомендовано.
В случае пропуска дозы препарата Глиптар ее следует принять сразу, как только пациент вспомнит об этом. Двойную дозу препарата не следует принимать в тот же день.
Безопасность и эффективность вилдаглиптина в составе тройной пероральной терапии в комбинации с метформином и тиазолидиндионом не установлены.
Дозирование для пациентов с нарушением функции печени или почек
Глиптар не рекомендуется применять у пациентов с нарушением функции печени, в том числе у тех, у которых до лечения уровень АлАТ или АсАТ был в 3 раза выше верхней границы нормы.
Для пациентов с нарушением функции почек легкой степени (клиренс креатинина ≥50 мл/мин) нет необходимости в коррекции дозы препарата Глиптар. Для пациентов с умеренным или тяжелым нарушением функции почек или с почечной недостаточностью в терминальной стадии рекомендуемая доза препарата составляет 50 мг 1 раз в сутки.
Дозирование для пациентов пожилого возраста
Для пациентов в возрасте старше 65 лет нет необходимости изменять дозирование.
Способ применения
Для перорального применения.
Глиптар можно применять независимо от приема пищи.
Противопоказания
известная гиперчувствительность к вилдаглиптину или к какому-либо вспомогательному веществу.
Побочные эффекты
в процессе проведения контролированных исследований длительностью не менее 12 нед при участии 3784 пациентов, которые принимали вилдаглиптин в суточной дозе 50 мг (1 раз в сутки) или 100 мг (по 50 мг 2 рази в сутки или 100 мг 1 раз в сутки), были получены данные по безопасности применения препарата. Из этих больных 2264 получали вилдаглиптин как монотерапию и 1520 пациентов принимали вилдаглиптин в сочетании с другими лекарственными средствами. 2682 пациента получали лечение вилдаглиптином в дозе 100 мг/сут (или по 50 мг 2 раза в сутки, или 100 мг 1 раз в сутки), а 1102 пациента получали лечение вилдаглиптином в дозе 50 мг 1 раз в сутки.
Большинство побочных реакций, которые возникали при приеме вилдаглиптина, были легкими, временными и не требовали прекращения лечения. Не было выявлено связи между развитием побочных реакций и возрастом или расой пациента, длительностью приема препарата или суточной дозой.
Сообщалось об отдельных случаях развития печеночной дисфункции (в том числе гепатита). Эти случаи были в основном бессимптомными, без клинических последствий, а результаты тестов функции печени после прекращения лечения возвращались к нормальным значениям. По данным контролированных исследований монотерапии и дополнительной терапии длительностью до 24 нед, частота повышения уровня АлАТ или АсАТ в ≥3 раза от верхней границы нормы (что было выявлено в процессе 2 последовательных измерений или во время заключительного визита) составила 0,2, 0,3 и 0,2% при применении вилдаглиптина в дозе 50 мг один раз в сутки, дважды в сутки и при применении всех препаратов сравнения соответственно. Повышения уровней трансаминаз были преимущественно бессимптомными, не прогрессировали и не были связаны с холестазом или желтухой.
Единичные случаи ангионевротического отека, о которых сообщалось в связи с применением вилдаглиптина, наблюдались с такой же частотой, как и в контрольной группе. Более высокий процент таких случаев отмечали в той группе, в которой вилдаглиптин применяли в комбинации с ингибитором АПФ. Большинство явлений были легкими и проходили на фоне приема вилдаглиптина.
Побочные реакции, которые наблюдались в ходе двойных слепых исследований у пациентов, принимавших препарат вилдаглиптина как монотерапию и в составе комбинированной терапии, указаны ниже для каждого показания по классу системы органов и абсолютной частоте. Частота определяется таким образом: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (>10 000, ≤1/1000), очень редко (≤1/10 000), частота неизвестна (не может быть оценена на основании имеющихся данных). В каждой объединенной по частоте группе нежелательные реакции представлены в порядке уменьшения серьезности.
Монотерапия препаратом вилдаглиптина. Побочные реакции, зарегистрированные у пациентов, которые получали вилдаглиптин в дозе 100 мг/сут как монотерапию, в процессе проведения двойных слепых исследований (N=1855).
Инфекции и инвазии: очень редко — инфекция верхних дыхательных путей, назофарингит.
Со стороны обмена веществ: нечасто — гипогликемия.
Со стороны нервной системы: часто — головокружение; нечасто — головная боль.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: нечасто — периферические отеки.
Со стороны ЖКТ: нечасто — запор.
Со стороны костно-мышечной и соединительной системы: нечасто — артралгия.
Со стороны кожи: возможны реакции гиперчувствительности.
Описание отдельных побочных реакций.
В контролированных исследованиях монотерапии вилдаглиптином общая частота случаев досрочного прекращения лечения по причине появления нежелательных реакций не была выше у пациентов, которые получали лечение вилдаглиптином в дозе 100 мг/сут (0,3%) по сравнению с пациентами, получавщими плацебо (0,6%) или препараты сравнения (0,5%).
В сравнительных контролируемых исследованиях монотерапии случаи гипогликемии, которые были нечастыми, наблюдались у 0,4% (7 из 1855) пациентов, которые получали лечение вилдаглиптином в дозе 100 мг/сут, по сравнению с 0,2% (2 из 1082) пациентов в группе лечения активным препаратом сравнения или плацебо, без серьезных или тяжелых явлений.
В клинических исследованиях, когда вилдаглиптин в дозе 100 мг/сут назначался как монотерапия, масса тела пациентов не изменялась по сравнению с исходным уровнем (–0,3 кг и –1,3 кг при применении вилдаглиптина и плацебо соответственно).
Клинические исследования длительностью до 2 лет не выявили никаких дополнительных признаков опасности или непредвиденных рисков в случае монотерапии вилдаглиптином.
Комбинация препарата с метформином. Побочные реакции, зарегистрированные у пациентов, которые получали вилдаглиптин в дозе 100 мг/сут в комбинации с метформином, в процессе проведения двойных слепых исследований (N=208).
Со стороны обмена веществ: часто — гипогликемия.
Со стороны нервной системы: часто — тремор, головокружение, головная боль; нечасто — утомление.
Со стороны ЖКТ: часто — тошнота.
Описание отдельных побочных реакций.
В процессе проведения контролированных клинических исследований комбинации вилдаглиптина в дозе 100 мг/сут с метформином не сообщалось про отмену лечения из-за появления нежелательных реакций ни в группе лечения вилдаглиптином в дозе 100 мг/сут + метформином, ни в группе приема плацебо + метформин.
В процессе проведения клинических исследований случаи гипогликемии наблюдались часто у пациентов, которые получали вилдаглиптин в дозе 100 мг/сутки в комбинации с метформином (1%), и нечасто у пациентов, которые получали плацебо + метформин (0,4%). В группах приема вилдаглиптина не было зарегистрировано ни одного случая тяжелой гипогликемии.
В процессе клинических исследований при добавлении к метформину вилдаглиптина в дозе 100 мг/сут масса тела пациентов не изменялась по сравнению с исходным уровнем (+0,2 кг и –1,0 кг в группе приема вилдаглиптина и группе приема плацебо соответственно).
В процессе проведения клинических исследований длительностью до 2 лет и более не было выявлено никаких дополнительных признаков опасности или непредвиденных рисков в случае добавления вилдаглиптина к метформину.
Комбинация препарата с сульфонилмочевиной. Побочные реакции, зарегистрированные у пациентов, которые получали вилдаглиптин в дозе 50 мг в комбинации с сульфонилмочевиной, в ходе проведения двойных слепых исследований (N=170).
Инфекции и инвазии: очень редко — назофарингит.
Со стороны обмена веществ: часто — гипогликемия.
Со стороны нервной системы: часто — тремор, головокружение, головная боль, астения.
Со стороны ЖКТ: нечасто — запор.
Описание отдельных побочных реакций.
В контролируемых клинических исследованиях комбинации вилдаглиптина в дозе 50 мг и сульфонилмочевины общая частота случаев досрочного прекращения лечения из-за появления нежелательных реакций составила 0,6% при применении комбинации вилдаглиптина в дозе 50 мг с сульфонилмочевиной против 0% в группе лечения плацебо + сульфонилмочевина.
В клинических исследованиях частота случаев гипогликемии, когда вилдаглиптин в дозе 50 мг 1 раз в сутки был добавлен к глимепириду, составила 1,2 против 0,6% в группе приема плацебо + глимепирида. В группах лечения вилдаглиптином тяжелых случаев гипогликемии зарегистрировано не было.
В процессе клинических исследований при добавлении к глимепириду вилдаглиптина в дозе 50 мг/сут масса тела пациентов не изменялась по сравнению с исходным уровнем (–0,1 кг и –0,4 кг в группе приема вилдаглиптина и группе приема плацебо соответственно).
Комбинация препарата с тиазолидиндионом. Побочные реакции, зарегистрированные у пациентов, которые получали вилдаглиптин в дозе 100 мг/сут в комбинации с тиазолидиндионом, в процессе проведения двойных слепых исследований (N=158).
Со стороны обмена веществ: часто — увеличение массы тела; нечасто — гипогликемия.
Со стороны нервной системы: нечасто — головная боль, астения.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: часто — периферические отеки.
Описание отдельных побочных реакций.
В процессе контролируемых клинических исследований комбинации вилдаглиптина в дозе 100 мг/сут и тиазолидиндиона о досрочном прекращении лечения из-за появления нежелательных реакций не сообщалось ни в группе лечения вилдаглиптином в дозе 100 мг/сут и тиазолидиндионом, ни в группе лечения плацебо + тиазолидиндионом.
В клинических исследованиях случаи гипогликемии наблюдались нечасто у пациентов, которые получали вилдаглиптин + пиоглитазон (0,6%), но были частыми у пациентов, которые получали плацебо + пиоглитазон (1,9%). В группах лечения вилдаглиптином тяжелых случаев гипогликемии зарегистрировано не было.
В исследовании дополнительной терапии с пиоглитазоном абсолютный показатель увеличения массы тела при применении плацебо и вилдаглиптина в дозе 100 мг/сут составлял 1,4 и 2,7 кг соответственно.
Процентная доля периферических отеков в случае, когда вилдаглиптин в дозе 100 мг/сут добавляли к максимальной дозе пиоглитазона, который применяли в качестве фонового препарата (45 мг 1 раз в сутки), составила 7,0% по сравнению с 2,5% при применении только пиоглитазона как фонового препарата.
Комбинация препарата с метформином и сульфонилмочевиной. Побочные реакции, зарегистрированные у пациентов, получавших вилдаглиптин в дозе 50 мг 2 раза в сутки в комбинации с метформином и сульфонилмочевиной (N=157).
Со стороны обмена веществ: часто — гипогликемия.
Со стороны нервной системы: часто — головокружение, тремор.
Со стороны кожи и подкожных тканей: часто — гипергидроз.
Общие нарушения: часто — астения.
Описание отдельных побочных реакций
О случаях досрочного прекращения лечения из-за появления нежелательных реакций не сообщалось в группе лечения вилдаглиптином + метформином + глимепиридом по сравнению с 0,6% в группе лечения плацебо + метформином + глимепиридом.
Случаи развития гипогликемии были распространены в обеих группах лечения (5,1% в группе применения вилдаглиптина + метформина + глимепирида по сравнению с 1,9% в группе применения плацебо + метформина + глимепирида). Об одном тяжелом явлении гипогликемии сообщалось в группе применения вилдаглиптина.
В конце исследования влияние на средние показатели массы тела было нейтральным (+0,6 кг в группе применения вилдаглиптина и –0,1 кг в группе применения плацебо).
Комбинация препарата с инсулином. Нежелательные реакции, зарегистрированные у пациентов, получавших вилдаглиптин в дозе 100 мг/сут в комбинации с инсулином (с метформином или без), в процессе проведения двойных слепых исследований (N=371).
Со стороны обмена веществ: часто — сниженный уровень глюкозы крови.
Со стороны нервной системы: часто — головная боль, озноб.
Со стороны ЖКТ: часто — тошнота, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; нечасто — диарея, метеоризм.
Описание отдельных побочных реакций.
В процессе проведения контролируемых клинических исследований с применением вилдаглиптина в дозе 50 мг 2 раза в сутки в комбинации с инсулином, с сопутствующим применением метформина или без, общая частота случаев досрочного прекращения лечения из-за появления нежелательных реакций составила 0,3% в группе лечения вилдаглиптином, тогда как в группе применения плацебо случаев досрочного прекращения лечения из-за появления нежелательных реакций не отмечали.
Частота случаев гипогликемии была одинаковой в обеих группах лечения (14,0% в группе лечения вилдаглиптином по сравнению с 16,4% в группе применения плацебо). Появление тяжелого явления гипогликемии наблюдалось у 2 пациентов из группы лечения вилдаглиптином и у 6 пациентов из группы применения плацебо.
В конце исследования влияние на средние показатели массы тела было нейтральным (масса тела изменилась на +0,6 кг по сравнению с исходным уровнем в группе лечения вилдаглиптином и осталась без изменений в группе применения плацебо).
Постмаркетинговый опыт.
Со стороны ЖКТ: частота неизвестна — панкреатит.
Со стороны гепатобилиарной системы: частота неизвестна — гепатит (обратимый после прекращения приема лекарственного средства), отклонение функциональных печеночных проб от нормы (обратимые после прекращения приема лекарственного средства).
Со стороны кожи и подкожных тканей: частота неизвестна — крапивница, буллезное или эксфолиативное поражения кожи, включая буллезный пемфигоид.
Особые указания
Глиптар не является заменителем инсулина для инсулинозависимых пациентов. Препарат не следует применять для лечения пациентов с диабетом типа I или диабетическим кетоацидозом.
Нарушение функции почек
Опыт применения препарата для лечения пациентов с умеренными или тяжелыми нарушениями функции почек, а также пациентов с почечной недостаточностью в терминальной стадии на гемодиализе ограничен. Поэтому применение препарата Глиптар не рекомендовано у этих групп пациентов.
Нарушение функции печени
Глиптар не рекомендован для применения у пациентов с нарушениями функции печени, в том числе у больных, у которых до лечения уровень АлАТ или АсАТ более чем в 3 раза превышал верхнюю границу нормы.
Контроль уровня ферментов печени
Редко сообщалось о нарушении функции печени (включая гепатит). В таких случаях у пациентов процесс протекания осложнений был исключительно бессимптомным, без клинических последствий, а показатели тестов функции печени после прекращения лечения возвращались к нормальным уровням. Перед началом лечения препаратом Глиптар следует проводить тесты функции печени с целью определения у пациентов конечных показателей. Следует проводить мониторинг результатов тестов функции печени во время лечения препаратом на протяжении первого года терапии с интервалом 1 раз в 3–4 мес, а также периодически позднее.
У пациентов, у которых наблюдались повышенные уровни трансаминаз, следует проводить повторный мониторинг функции печени для подтверждения результатов, а также дальнейший мониторинг с частым проведением тестов функции печени, пока нарушенные уровни не вернутся к нормальным показателям. Если повышение уровня АлАТ или АсАТ в 3 или более раз выше верхней границы нормы, то рекомендуется прекратить лечение препаратом Глиптар. Пациенты, у которых появились желтуха или другие признаки нарушения функции печени, должны прекратить применение препарата Глиптар. После прекращения лечения препаратом и нормализации результатов тестов функции печени лечение вилдаглиптином не следует начинать снова.
Сердечная недостаточность
Клиническое исследование применения вилдаглиптина у пациентов с сердечной недостаточностью І–ІІІ функциональных классов по классификации NYHA показало, что лечение вилдаглиптином не связано с изменением функции левого желудочка или с ухудшением имеющейся застойной сердечной недостаточности. Клинический опыт применения препарата пациентами с сердечной недостаточностью ІІІ функционального класса по классификации NYHA все еще ограничен, а результаты неубедительны.
Опыт применения вилдаглиптина во время клинических исследований пациентами с сердечной недостаточностью ІV функционального класса по классификации NYHA отсутствует, поэтому применять препарат у этих пациентов не рекомендуется.
Нарушения со стороны кожи
В доклинических токсикологических исследованиях сообщалось о случаях поражения кожи, включая образование пузырей и язв на конечностях у обезьян. Хотя в процессе клинических исследований не было отмечено повышение частоты поражения кожи, опыт относительно осложнений со стороны кожи у пациентов с сахарным диабетом ограничен.
Кроме того, в постмаркетинговый период применения препарата сообщалось о случаях буллезного и эксфолиативного поражения кожи.
Таким образом, в соответствии со стандартным уходом за пациентами с сахарным диабетом рекомендуется наблюдение для выявления нарушений со стороны кожи, таких как образование пузырей или язв.
Панкреатит
Применение препарата Глиптар связано с риском развития острого панкреатита. Пациенты должны быть проинформированы о характерных симптомах данного заболевания.
Если подозревается развитие панкреатита, применение препарата Глиптар не следует продолжать. В случае подтверждения диагноза «острый панкреатит» применение лекарственного средства Глиптар не следует возобновлять.
Гипогликемия
Применение сульфонилмочевины, как известно, приводит к развитию гипогликемии. Пациенты, которые получают Глиптар в комбинации с сульфонилмочевиной, могут быть склонны к развитию гипогликемии. Таким образом, для снижения риска развития гипогликемии возможно применение более низких доз сульфонилмочевины.
Другие
В состав препарата Глиптар, таблетки, входит лактоза. Пациентам с редкостными наследственными состояниями — непереносимостью лактозы, дефицитом лактазы Лаппа или мальабсорбцией глюкозы и галактозы — препарат Глиптар противопоказан.
Применение в период беременности и кормления грудью.
Беременность. До сих пор нет соответствующих исследований применения вилдаглиптина у беременных.
Исследования на животных показали репродуктивную токсичность при применении высоких доз препарата. Потенциальный риск для человека неизвестен. Из-за отсутствия данных вилдаглиптин не следует применять во время беременности.
Период кормления грудью. Неизвестно, проникает ли вилдаглиптин в грудное молоко. Исследования на животных выявили наличие вилдаглиптина в молоке животных. Глиптар не следует назначать женщинам, которые кормят грудью.
Фертильность. Исследования относительно влияния препарата Глиптар на фертильность человека не проводились.
Дети. Детям и подросткам в возрасте до 18 лет применение препарата Глиптар не рекомендуется из-за отсутствия данных о безопасности и эффективности.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Исследования относительно влияния препарата на способность управлять автомобилем и работать с другими механизмами не проводились. Пациенты, которые чувствуют головокружение, не должны управлять автотранспортом или работать с другими механизмами.
Взаимодействия
вилдаглиптин имеет низкий потенциал для взаимодействия с другими препаратами. Поскольку вилдаглиптин не является субстратом энзима цитохрома Р450 (CYP) и не является ингибитором или катализатором энзимов CYP, то его взаимодействие с другими препаратами, которые являются субстратами, ингибиторами или катализаторами этих энзимов, маловероятна.
Комбинация с пиоглитазоном, метформином и глибуридом
Результаты исследований, проведенных с применением этих пероральных противодиабетических средств, не показали клинически значимого фармакокинетического взаимодействия.
Дигоксин (субстрат Pgp), варфарин (субстрат CYP 2C9)
Клинические исследования, проведенные при участии здоровых добровольцев, не показали клинически значимого фармакокинетического взаимодействия. Однако это не было установлено в целевой популяции.
Комбинация с амлодипином, рамиприлом, валсартаном или симвастатином
Исследования лекарственного взаимодействия при участии здоровых добровольцев были проведены с амлодипином, рамиприлом, валсартаном и симвастатином. В процессе этих исследований после одновременного применения указанных препаратов с вилдаглиптином клинически значимых фармакокинетических взаимодействий выявлено не было.
Как и в случае с другими пероральными противодиабетическими лекарственными средствами, определенные активные вещества, включая тиазиды, кортикостероиды, препараты гормонов щитовидной железы и симпатомиметики, могут уменьшать гипогликемический эффект вилдаглиптина.
Передозировка
информация относительно передозировки лекарственного средства Глиптар ограничена.
Симптомы. Информация о возможных симптомах передозировки была получена в процессе исследований переносимости повышения дозы при участии здоровых добровольцев, которые получали вилдаглиптин на протяжении 10 дней. При дозировке 400 мг наблюдалось 3 случая возникновения мышечной боли, а также несколько случаев легкой и кратковременной парестезии, лихорадки, развития отеков и временного повышения уровня липазы. При дозировке 600 мг у одного из добровольцев возник отек ног и рук, значительное повышение уровня фосфокиназы креатинина, которое сопровождалось повышением уровня АсАТ, С-реактивного белка и миоглобина. У 3 добровольцев этой группы отмечали отек обоих ног, который в двух случаях сопровождался парестезией. Все симптомы и нарушения лабораторных показателей исчезали после прекращения применения исследуемого препарата.
Лечение. В случае передозировки рекомендовано проводить поддерживающую терапию. Вилдаглиптин не выводится при гемодиализе, однако большинство метаболитов гидролиза (LAY 151) можно удалить с помощью гемодиализа.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.