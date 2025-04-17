Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1008,10
Экономия при брони: -91,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1007,20
Экономия при брони: -90,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1007,20
Экономия при брони: -90,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
667,73
Экономия при брони: -57,21 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
522,14
Экономия при брони: -23,64 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1066,43
Экономия при брони: -126,79 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1007,20
Экономия при брони: -90,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1040,86
Экономия при брони: -101,79 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1007,20
Экономия при брони: -90,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1007,20
Экономия при брони: -90,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1033,86
Экономия при брони: -94,78 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1033,16
Экономия при брони: -94,22 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1038,67
Экономия при брони: -53,76 грн