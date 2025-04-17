Винница (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1049,29
Экономия при брони: -152,99 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
835,92
Экономия при брони: -49,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1066,43
Экономия при брони: -203,64 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1007,20
Экономия при брони: -63,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1007,20
Экономия при брони: -63,30 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
839,75
Экономия при брони: -53,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
529,61
Экономия при брони: -31,11 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1048,11
Экономия при брони: -151,37 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1008,10
Экономия при брони: -64,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1048,02
Экономия при брони: -109,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1048,39
Экономия при брони: -109,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1007,20
Экономия при брони: -63,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
890,91
Экономия при брони: -60,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1017,62
Экономия при брони: -78,79 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1003,50
Экономия при брони: -59,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум