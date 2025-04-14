Одесса (адрес не указан)
Доступно в 164 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1034,82 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
869,45
Экономия при брони: -38,66 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1015,56
Экономия при брони: -33,78 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1041,87
Экономия при брони: -45,01 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1036,41
Экономия при брони: -54,22 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1007,20
Экономия при брони: -72,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1032,96
Экономия при брони: -46,38 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1039,58
Экономия при брони: -51,24 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
166,43
Экономия при брони: -11,24 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
878,30
Экономия при брони: -47,51 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1050,50
Экономия при брони: -53,51 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1038,77
Экономия при брони: -134,11 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1007,20
Экономия при брони: -72,30 грн