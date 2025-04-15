Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
694,52
Экономия при брони: -29,92 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
874,72
Экономия при брони: -43,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1007,20
Экономия при брони: -82,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1003,50
Экономия при брони: -78,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1036,67
Экономия при брони: -48,43 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1007,20
Экономия при брони: -82,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
878,55
Экономия при брони: -47,76 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
674,38
Экономия при брони: -34,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1001,22
Экономия при брони: -103,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1039,46
Экономия при брони: -140,74 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1037,57
Экономия при брони: -138,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1022,44
Экономия при брони: -41,02 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
532,51
Экономия при брони: -34,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
876,46
Экономия при брони: -93,75 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1037,49
Экономия при брони: -141,53 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
983,90
Экономия при брони: -59,30 грн