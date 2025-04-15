Львов (адрес не указан)
Доступно в 170 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
891,54
Экономия при брони: -55,77 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
973,90
Экономия при брони: -69,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1003,50
Экономия при брони: -98,60 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1035,31
Экономия при брони: -91,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
530,66
Экономия при брони: -32,16 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1003,50
Экономия при брони: -98,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
671,80
Экономия при брони: -68,23 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
973,90
Экономия при брони: -69,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
839,00
Экономия при брони: -85,22 грн
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
501,75
Экономия при брони: -49,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
333,87
Экономия при брони: -32,53 грн
D.s.
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1008,10
Экономия при брони: -103,20 грн
D.s.
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1055,41
Экономия при брони: -126,67 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1003,50
Экономия при брони: -98,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум