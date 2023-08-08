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Активные вещества — “В”ВИЛДАГЛИПТИН (VILDAGLIPTINUM)

ВИЛДАГЛИПТИН (VILDAGLIPTINUM) Действующее вещество

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Найдено: 5 препаратов
Айглип таблетки, 50 мг, блистер, № 30; Фармак
Айглип Таблетки, 50 мг, блистер, № 30 Фармак
В 751 аптеке
от 320,40 грн
Цены в аптеках
Глиптар таблетки, 50 мг, блистер, № 60; Корпорация Артериум
Глиптар Таблетки, 50 мг, блистер, № 60 Корпорация Артериум
В 552 аптеках
от 542,70 грн
Цены в аптеках
Гальвус® таблетки, 50 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 7; Novartis Pharma
Гальвус® Таблетки, 50 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 7 Novartis Pharma
Нет в наличии
Гальвус® таблетки, 50 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 28; Novartis Pharma
Гальвус® Таблетки, 50 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 28 Novartis Pharma
Нет в наличии
Гальвус® таблетки, 50 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 56; Novartis Pharma
Гальвус® Таблетки, 50 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 56 Novartis Pharma
Нет в наличии

гипогликемизирующее средство. Вилдаглиптин стимулирует островковый аппарат поджелудочной железы, селективно ингибирует фермент ДПП-4. Быстрое и полное ингибирование активности ДПП-4 вызывает повышение как базальной, так и стимулированной приемом пищи секреции глюкагоноподобного пептида 1 типа (ГПП-1) и глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (ГИП) из кишечника в системный кровоток.

сахарный диабет 2 типа:
– в качестве монотерапии в сочетании с диетой и физическими нагрузками;
– в составе двухкомпонентной комбинированной терапии с метформином, производными сульфонилмочевины, тиазолидиндионом или с инсулином в случае неэффективности диетотерапии, физических упражнений и монотерапии этими препаратами.

однократная доза — 50 мг, суточная доза — 100 мг (по 50 мг 2 раза/сут).

повышенная чувствительность к вилдаглиптину.

запор, нарушения функции печени, в комбинации с инсулином — тошнота, метеоризм, ГЭРБ, тремор, головокружение, головная боль, гипогликемия, увеличение массы тела, ангионевротический отек, астения, периферические отеки.

вилдаглиптин имеет низкий потенциал для взаимодействия с другими препаратами.

информация о передозировке вилдаглиптином ограничена.