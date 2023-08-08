ВИЛДАГЛИПТИН (VILDAGLIPTINUM) Действующее вещество
гипогликемизирующее средство. Вилдаглиптин стимулирует островковый аппарат поджелудочной железы, селективно ингибирует фермент ДПП-4. Быстрое и полное ингибирование активности ДПП-4 вызывает повышение как базальной, так и стимулированной приемом пищи секреции глюкагоноподобного пептида 1 типа (ГПП-1) и глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (ГИП) из кишечника в системный кровоток.
сахарный диабет 2 типа:
– в качестве монотерапии в сочетании с диетой и физическими нагрузками;
– в составе двухкомпонентной комбинированной терапии с метформином, производными сульфонилмочевины, тиазолидиндионом или с инсулином в случае неэффективности диетотерапии, физических упражнений и монотерапии этими препаратами.
однократная доза — 50 мг, суточная доза — 100 мг (по 50 мг 2 раза/сут).
повышенная чувствительность к вилдаглиптину.
запор, нарушения функции печени, в комбинации с инсулином — тошнота, метеоризм, ГЭРБ, тремор, головокружение, головная боль, гипогликемия, увеличение массы тела, ангионевротический отек, астения, периферические отеки.
вилдаглиптин имеет низкий потенциал для взаимодействия с другими препаратами.
информация о передозировке вилдаглиптином ограничена.