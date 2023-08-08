сахарный диабет 2 типа:

– в качестве монотерапии в сочетании с диетой и физическими нагрузками;

– в составе двухкомпонентной комбинированной терапии с метформином, производными сульфонилмочевины, тиазолидиндионом или с инсулином в случае неэффективности диетотерапии, физических упражнений и монотерапии этими препаратами.