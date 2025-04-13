Харьков (адрес не указан)
Доступно в 138 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1007,20
Экономия при брони: -56,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1007,20
Экономия при брони: -56,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1007,20
Экономия при брони: -56,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1070,70
Экономия при брони: -119,73 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1059,00
Экономия при брони: -46,86 грн
1012,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1067,27
Экономия при брони: -174,24 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1007,20
Экономия при брони: -56,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1046,04
Экономия при брони: -132,25 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1039,96
Экономия при брони: -122,13 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1008,10
Экономия при брони: -57,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1008,10
Экономия при брони: -57,50 грн