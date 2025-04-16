Николаев (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1035,67
Экономия при брони: -142,22 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
983,90
Экономия при брони: -48,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1056,91
Экономия при брони: -117,58 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1007,20
Экономия при брони: -72,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1007,20
Экономия при брони: -72,10 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1007,20
Экономия при брони: -72,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1007,20
Экономия при брони: -72,10 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1065,53
Экономия при брони: -169,72 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1026,04
Экономия при брони: -140,32 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
693,52
Экономия при брони: -28,92 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1003,50
Экономия при брони: -68,40 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1027,11
Экономия при брони: -131,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1007,20
Экономия при брони: -72,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
1039,47
Экономия при брони: -70,21 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Глиптар таблетки 50 мг блистер №60
Корпорация Артериум
700,20
Экономия при брони: -35,60 грн