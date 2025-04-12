Фармакодинамика.

Левоцетиризин — это активный энантиомер цетиризина, относится к группе антигистаминных препаратов. Фармакологическое действие обусловлено блокированием Н1-гистаминовых рецепторов. Антигистаминная активность левоцетиризина была описана в исследованиях на животных и с участием человека.

In vitro исследования показали, что левоцетиризин имеет сродство с человеческим рецептором H1 в 2 раза выше, чем цетиризин (Ki = 3 нмоль/л против 6 нмоль/л, соответственно).

Влияет на гистаминозависимую стадию развития аллергической реакции, уменьшает миграцию эозинофилов, сосудистую проницаемость, ограничивает высвобождение медиаторов воспаления. Предупреждает развитие и облегчает течение аллергических реакций, оказывает антиэкссудативное, противоаллергическое, противовоспалительное действие, почти не оказывает антихолинергического и антисеротонинового действия.

Фармакокинетика.

Фармакокинетические параметры левоцетиризина имеют линейную зависимость и почти не отличаются от таковых цетиризина.

Абсорбция

Левоцетиризин быстро и интенсивно всасывается после приема внутрь. У взрослых пиковые концентрации в плазме крови достигается примерно через 50 минут после приема таблетки перорально. Равновесная концентрация в крови достигается после 2 дней приема препарата.

Максимальная концентрация, как правило, составляют 270 нг/мл и 308 нг/мл после однократного и повторного применения 5 мг один раз в сутки соответственно.

Пища не влияет на степень всасывания (AUC) левоцетиризина таблеток, но Tmax составляет 1,25 ч и Cmax была снижена на 36% после введения пищи с высоким содержанием жира; поэтому левоцетиризин можно применять с пищей или без.

Распределение

Среднее связывания левоцетиризина с белками плазмы in vitro в диапазоне от 91 до 92%. После приема средний объем распределения составляет около 0,4 л/кг.

Метаболизм

Степень метаболизма левоцетиризина у людей меньше 14%. Процесс метаболизма включает оксидацию, N- и О-деалкилирование и соединение с таурином. Деалкилирование, в первую очередь, происходит при участии цитохрома CYP 3А4, тогда как в процессе окисления участвуют многочисленные и (или) неопределенные изоформы CYP.

Выведение

Период полувыведения препарата из плазмы крови у взрослых здоровых добровольцев составляет от 8 до 9 часов после приема внутрь, и общий клиренс у взрослых составляет около 0,63 мл/мин/кг. В основном выведение левоцетиризина и его метаболитов из организма происходит с мочой (выводится в среднем 85,4% дозы препарата). С калом выводится 12,9% принятой дозы. Левоцетиризин выделяется как путем клубочковой фильтрации, так и благодаря активной канальцевой секреции. Почечный клиренс левоцетиризина коррелирует с клиренсом креатинина. У больных с почечной недостаточностью клиренс левоцетиризина снижается.