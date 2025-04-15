Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Львов
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
113.4 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
113.8 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Отыния, ул. Сечевых Стрельцов, 2
137.0 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Ровнолики
Дубно, ул. Грушевского Михаила, 171-Б
138.7 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Луцк, просп. Грушевского Президента, 22-Б
138.9 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Луцк, просп. Соборности, 11-В
140.5 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Ровно, ул. Соборная, 192-Д
180.6 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Ровно, ул. Соборная, 19/21
181.0 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
139,79
Экономия при брони: -28,99 грн
Подорожник
Залещики, ул. Бандеры Степана, 64/1
181.9 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
112,96
Экономия при брони: -0,04 грн
Аптека оптовых цен
Ровно, ул. Киевская, 77-А
182.8 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Костополь, ул. Новая, 6/2
207.6 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
39,65
Экономия при брони: -2,75 грн
Ровнолики
Вараш, ул. Энергетиков, 23
210.9 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
220.2 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Каменец-Подольский, ул. Мазепы Ивана, 31-Г
226.2 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Староконстантинов, ул. Острожского, 32/4
229.6 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Хотин, ул. Олимпийская, 68-А
233.1 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
108,96
Экономия при брони: -24,52 грн
Авк фарм
Полонное, ул. Леси Украинки, 212-А
250.2 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
163,00
Экономия при брони: -4,89 грн
Подорожник
Новоднестровск, м-н Молодежный, 6
284.9 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
56,99
Экономия при брони: -14,71 грн
Аптека оптовых цен
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
324.9 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd