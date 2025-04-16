Киев
Цетримак (Cetrimac)

Цетримак (Cetrimac)

Николаев (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 2 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
208,47 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
207,33 грн
В городах рядом
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
98.0 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
112,86 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 44
98.0 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
188,28 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Крымская, 71
99.0 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
207,15 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
109.0 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
163,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
111.3 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
54,68 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
116.2 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
208,71 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Первомайск, ул. Одесская, 202-А
147.6 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
152,41 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
150.7 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
208,68 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
176.1 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
208,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
176.4 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
209,58 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 19-А
226.8 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
53,31
Экономия при брони: -11,02 грн
42,28 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Шпола, ул. Соборная, 21
234.9 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
207,81 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
240.8 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
199,20 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Багачево, ул. Юбилейная, 2
241.4 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
171,52
Экономия при брони: -0,02 грн
171,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
241.9 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
209,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
254.0 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
162,71 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Маньковка, ул. Шевченко Тараса, 4-В
256.7 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
206,37 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
259.7 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
208,71 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное