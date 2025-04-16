Николаев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
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Аптека акс социальная
Одесса, ул. Палия Семена, 118
98.0 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 44
98.0 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Крымская, 71
99.0 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
109.0 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
111.3 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
116.2 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Первомайск, ул. Одесская, 202-А
147.6 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
150.7 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
176.1 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
176.4 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 19-А
226.8 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
53,31
Экономия при брони: -11,02 грн
Аптека оптовых цен
Шпола, ул. Соборная, 21
234.9 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
240.8 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Ощад аптека
Багачево, ул. Юбилейная, 2
241.4 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
171,52
Экономия при брони: -0,02 грн
Аптека оптовых цен
Умань, ул. Тищика, 25
241.9 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека копейка
Запорожье, ул. Счастливая, 3
254.0 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Маньковка, ул. Шевченко Тараса, 4-В
256.7 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низкие цены №1
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
259.7 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd