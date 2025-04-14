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Цетримак (Cetrimac)

Цетримак (Cetrimac)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 4 аптеках в Одесса
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
5.9 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
52,37 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Крымская, 71
13.0 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
207,15 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
14.0 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
112,86 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 44
14.1 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
163,38 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
208,47 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
114.2 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
207,33 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
153.5 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
208,71 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Первомайск, ул. Одесская, 202-А
171.1 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
152,41 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
254.0 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
208,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
254.2 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
199,20 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
254.3 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
209,58 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
255.3 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
209,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
257.4 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
208,68 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Маньковка, ул. Шевченко Тараса, 4-В
276.7 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
206,37 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Томашполь, ул. Кошаринского Олега, 3
280.4 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
194,19 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Багачево, ул. Юбилейная, 2
282.0 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
171,52
Экономия при брони: -0,02 грн
171,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Шпола, ул. Соборная, 21
285.6 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
207,81 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 19-А
299.4 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
53,31
Экономия при брони: -11,02 грн
42,28 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Новоднестровск, м-н Молодежный, 6
337.6 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
56,99
Экономия при брони: -14,71 грн
42,28 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
344.1 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
209,58 грн
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