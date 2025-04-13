Киев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
5.3 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 1-В
5.4 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
В городах рядом
Аптека низких цен
Вишневое, ул. Европейская, 32/1-Б
11.8 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Софиевская Борщаговка, ул. Боголюбова, 9-Б
11.9 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Вишневое, ул. Святоюрьевская, 11-Б
13.0 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
159,76
Экономия при брони: -33,16 грн
Аптека оптовых цен
Бровары, ул. Героев Украины, 1
19.9 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
20.6 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Буча, ул. Лукьяненко Левка, 66-А
24.2 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
32.6 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 42
77.9 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Житомир, ул. Вильский Шлях, 5
134.8 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека бам
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
156.9 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
170,56
Экономия при брони: -43,96 грн
Аптека низкие цены №1
Черкассы, ул. Смелянская, 40
157.4 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Ощад аптека
Багачево, ул. Юбилейная, 2
164.3 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Маньковка, ул. Шевченко Тараса, 4-В
166.0 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Шпола, ул. Соборная, 21
171.9 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd