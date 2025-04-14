Харьков (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 177
5.1 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
6.5 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Китаенко, 10
7.4 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Амосова, 27
8.1 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Мерефянское, 38
9.0 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 276-Б
12.0 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Новопокровка, ул. Центральная, 138
27.3 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Бедного Александра, 16
128.3 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
108,85
Экономия при брони: -24,41 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 43-Б
142.5 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
49,89
Экономия при брони: -12,89 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Кондратьева Герасима, 122
143.6 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
50,13
Экономия при брони: -13,12 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Засумская, 1
145.0 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 2
145.0 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 23-А
185.3 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
68,00
Экономия при брони: -7,66 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Белополье, ул. Макаренко, 1-А
187.3 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Сорочинская, 13-А
204.3 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd