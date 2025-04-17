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Цетримак (Cetrimac)
Цетримак (Cetrimac)
Чернигов
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Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
208,65
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Героев Украины, 1
114.8 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
208,89
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
198,30
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 1-В
125.9 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
213,21
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
213,21
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
213,21
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
129.1 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
208,17
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Буча, ул. Лукьяненко Левка, 66-А
129.5 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
162,71
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
129.7 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
198,39
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
132.6 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
208,32
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Боголюбова, 9-Б
138.0 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
162,71
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Европейская, 32/1-Б
138.4 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
108,46
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Святоюрьевская, 11-Б
139.5 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
159,76
Экономия при брони:
-33,16 грн
126,60
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:30
Шостка, ул. Свободы, 21
155.7 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
194,76
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Лубны, перек. Владимирский / Садовая, 54/2-Б
203.5 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
164,28
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Лубны, просп. Владимирский, 42/1
203.5 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
113,76
Экономия при брони:
-29,32 грн
84,44
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 42
206.0 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
194,55
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Белополье, ул. Макаренко, 1-А
213.6 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
195,21
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Вильский Шлях, 5
229.9 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
195,36
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
234.8 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
170,56
Экономия при брони:
-43,96 грн
126,60
грн
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