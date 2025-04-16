Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
106.6 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
106.6 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Сорочинская, 13-А
111.3 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 39 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 3
124.7 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
128.7 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 39 мин
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
138.5 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 23-А
140.2 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
68,00
Экономия при брони: -7,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 19-А
144.9 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
53,31
Экономия при брони: -11,02 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
147.0 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
148.4 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
165.2 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Одесская, 202-А
189.0 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Шпола, ул. Соборная, 21
191.4 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низкие цены №1
Черкассы, ул. Смелянская, 40
196.1 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
196.6 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
170,56
Экономия при брони: -43,96 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Бедного Александра, 16
204.9 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
54,51
Экономия при брони: -12,22 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Багачево, ул. Юбилейная, 2
212.3 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
171,52
Экономия при брони: -0,02 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Лубны, перек. Владимирский / Садовая, 54/2-Б
236.5 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Лубны, просп. Владимирский, 42/1
236.5 км
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
113,76
Экономия при брони: -29,32 грн