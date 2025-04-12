Ибандроновая кислота-Виста 150 мг (Ibandronic acid-Vista 150 mg)
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг инструкция по применению
Состав
действующее вещество: ibandronic acid;
1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит ибандроновую кислоту 150 мг в форме натрия и ибандроната моногидрата 168,75 мг;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат; целлюлоза микрокристаллическая; кросповидон (тип А); кремния диоксид коллоидный безводный, стеарилфумарат натрия; пленочная оболочка (Opadry II white): спирт поливиниловый, диоксид титана (Е 171), тальк, макрогол 3350.
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: таблетки продолговатой формы, от белого до почти белого цвета, с одной стороны таблетки гравировки «I9ВЕ», с другой — «150».
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые для лечения заболевания костей. Средства, влияющие на структуру и минерализацию костей. Бисфосфонаты. Кислота ибандроновая.
Код АТС М05В А06.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Механизм действия
Ибандроновая кислота — высокоактивный азотсодержащий бисфосфонат, который селективно действует на костную ткань и специфически ингибирует активность остеокластов и не имеет прямого влияния на формирование костной ткани. Лекарственное средство не влияет на процесс пополнения пула остеокластов. У женщин в период менопаузы снижает повышенную скорость обновления костной ткани до уровня пременопаузы, что приводит к прогрессивному увеличению костной массы и снижению частоты переломов.
Фармакодинамические эффекты
Ибандроновая кислота ингибирует костную резорбцию. In vivo ибандроновая кислота предупреждает костную деструкцию, вызванную экспериментально блокадой функции половых желез, ретиноидами, опухолями и экстрактами опухолей. У молодых (быстро растущих) крыс также наблюдалась резорбция костей, приводившая к увеличению нормальной костной массы по сравнению с животными, не получавшими лечение. Животные модели подтверждают, что ибандроновая кислота является высокомощным ингибитором активности остеокластов. У растущих крыс не наблюдалось признаков нарушения минерализации даже при применении в дозах, превышающих более чем в 5000 раз дозу, необходимую для лечения остеопороза.
Ежедневное длительное применение и периодическое применение (через длительные интервалы) в течение длительного времени у крыс, собак и обезьян ассоциировалось с образованием новой кости нормального качества с сохранением или повышенной механической силой даже при применении в токсическом диапазоне.
Эффективность ежедневного и периодического введения ибандроновой кислоты с интервалом между дозами 9–10 недель была подтверждена в клиническом исследовании (MF 4411) с участием людей, в процессе которого ибандроновая кислота продемонстрировала эффективность предупреждения возникновения переломов.
В животных моделях ибандроновая кислота приводит к биохимическим изменениям, свидетельствующим о дозозависимом угнетении резорбции костной ткани, включая снижение уровня биохимических маркеров деградации костного коллагена в моче (таких как дезоксипиридинолин и перекрестно сшитый N-телопептид коллагена I типа).
Фармакокинетика.
Первичное фармакологическое влияние ибандроновой кислоты на кости не имеет прямого отношения к фактическим концентрациям ибандроновой кислоты в плазме крови, как показано в различных исследованиях у животных и человека.
Всасывание
После перорального приема ибандроновая кислота быстро всасывается в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Концентрация в плазме крови увеличивается пропорционально увеличению дозы до 50 мг при пероральном приеме и значительно больше — при дальнейшем повышении дозы. Максимальная концентрация в плазме крови достигается в течение 30 мин — 2 ч (в среднем 1 ч) при приеме натощак, абсолютная биодоступность составляет около 0,6%. Всасывание ухудшается при одновременном приеме с пищей или питьем (кроме обычной воды). Биодоступность уменьшается примерно на 90% при употреблении обычного завтрака по сравнению с биодоступностью при приеме лекарственного средства натощак. Не наблюдается значительного уменьшения биодоступности, если ибандроновую кислоту принимали за 60 минут до еды. При употреблении пищи или напитков менее чем через 60 минут после приема ибандроновой кислоты биодоступность и прирост минеральной плотности костной ткани уменьшается.
Распределение
После первого системного распределения ибандроновая кислота быстро связывается с костной тканью или выделяется с мочой. У человека кажущийся конечный объем распределения составляет минимум 90 л и около 40–50% от количества лекарственного средства, циркулирующего в крови, проникает в костную ткань и накапливается в ней. С белками плазмы крови связывается около 85–87% (определено в условиях in vitro при применении ибандроновой кислоты в терапевтических концентрациях), следовательно, через замещение наблюдается низкий потенциал взаимодействия с другими лекарственными средствами.
Метаболизм
Нет доказательств, что ибандроновая кислота метаболизируется у животных или человека.
Выведение
Ибандроновая кислота элиминируется из кровеносного русла путем костной абсорбции (около 40–50% у женщин в постменопаузальном периоде), остальное выводттся в неизмененном виде почками. Та часть невсосавшейся ибандроновой кислоты выводится неизмененной с калом.
Диапазон кажущегося периода полувыведения широк и колеблется в пределах 10–72 часов. Поскольку рассчитанные значения в значительной степени зависят от продолжительности исследования, применяемой дозы, чувствительности метода анализа, конечный период полувыведения, вероятно, существенно длиннее, как и у других бисфосфонатов. Начальный уровень лекарственного средства в плазме крови быстро снижается и достигает 10% от максимального значения в течение 3 часов и 8 часов после в/в или перорального применения соответственно. Общий клиренс ибандроновой кислоты низкий и в среднем составляет 84–160 мл/мин. Почечный клиренс (около 60 мл/мин у здоровых женщин в период постменопаузы) составляет 50–60% от общего клиренса и зависит от клиренса креатинина. Разница между кажущимся общим и почечным клиренсом отражает поглощение лекарственного средства костной тканью.
Пути секреции, вероятно, не включают в себя известные кислотную и основную системы транспортировки, вовлеченные в выделение других действующих веществ. Кроме того, ибандроновая кислота не ингибирует основные печеночные изоферменты P450 у человека и не индуцирует систему цитохрома P450 у крыс.
Фармакокинетика в особых случаях.
Пол
Биодоступность и показатели фармакокинетики и бандроновой кислоты не зависят от пола.
Раса
Нет данных о клинически значимой межэтнической разнице между пациентами монголоидной и европеоидной расы относительно распределения ибандроновой кислоты. О пациентах негроидной расы данных недостаточно.
Пациенты с почечной недостаточностью
Почечный клиренс ибандроновой кислоты у пациентов с разной стадией почечной недостаточности линейно зависит от клиренса креатинина. Больным с легкой и умеренной почечной недостаточностью (клиренс креатинина 30 мл/мин) дозу лекарственного средства корректировать не нужно.
У лиц с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина < 30 мл/мин), применявших ибандроновую кислоту перорально в дозе 10 мг в течение 21 дня, концентрация в плазме крови была в 2–3 раза выше, чем у лиц с нормальной функцией почек, и общий клиренс ибандроновой кислоты составлял 44 мл/мин. После введения 0,5 мг ибандроновой кислоты общий, почечный и непочечный клиренс снижался на 67%, 77% и 50% соответственно у лиц с тяжелой почечной недостаточностью, но снижения переносимости лекарственного средства вследствие роста экспозиции не наблюдалось. Из-за ограниченного клинического опыта применения лекарственного средства не рекомендуется пациентам с тяжелой почечной недостаточностью (см. разделы «Особенности применения» и «Способ применения и дозы»). Фармакокинетику ибандроновой кислоты у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности оценивали только у небольшого количества пациентов, которые находились на гемодиализе, поэтому фармакокинетика ибандроновой кислоты у пациентов, не находящихся на диализе, неизвестна. Из-за ограниченности данных ибандроновую кислоту не следует применять пациентам с терминальной стадией почечной недостаточности.
Пациенты с печеночной недостаточностью (см. раздел «Способ применения и дозы»)
Нет данных о фармакокинетике ибандроновой кислоты у пациентов с печеночной недостаточностью. Печень не участвует в клиренсе ибандроновой кислоты, которая не метаболизируется, а выводится почками и путем поглощения костной тканью. Таким образом, для больных с печеночной недостаточностью коррекция дозы лекарственного средства не требуется.
Пациенты пожилого возраста (см. раздел «Способ применения и дозы»)
При многомерном анализе было установлено, что изученные фармакокинетические параметры не зависят от возраста. Поскольку функция почек уменьшается с возрастом, это единственный фактор, который следует учитывать (см. раздел «Пациенты с почечной недостаточностью»).
Дети (см. раздел «Способ применения и дозы»)
Нет данных по применению лекарственного средства детям.
Показания
Лечение остеопороза у женщин в постменопаузальный период с повышенным риском переломов. Продемонстрировано снижение риска вертебральных переломов, эффективность предотвращения переломов шейки бедра не установлена.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к ибандроновой кислоте или любому другому компоненту лекарственного средства (см. раздел «Состав»).
Гипокальциемия.
Заболевание пищевода с замедлением опорожнения пищевода, например стриктура, ахалазия.
Неспособность находиться в вертикальном положении (стоять или сидеть) не менее 60 минут.
Особенности применения
Гипокальциемия
До начала применения лекарственного средства следует откорректировать гипокальциемию. Все остальные нарушения метаболизма костной ткани и минерального обмена веществ также следует эффективно лечить. Следует применять достаточное количество кальция и витамина D, поскольку это важно для всех пациентов.
Раздражение желудочно-кишечного тракта
Бисфосфонаты для перорального применения могут вызывать местное раздражение слизистой оболочки верхних отделов желудочно-кишечного тракта.
В связи с указанными возможными эффектами и возможностью ухудшения основного заболевания необходимо проявлять осторожность при применении лекарственного средства пациентам с активными заболеваниями верхних отделов желудочно-кишечного тракта (пищевод Барретта, дисфагия, другие болезни пищевода, гастрит, дуоденит или язвы). При применении пероральных бисфосфонатов сообщалось о таких побочных реакциях как эзофагит, язвы пищевода, эрозии пищевода, которые в некоторых случаях были тяжелыми и пациенты нуждались в госпитализации, редко с кровотечением или с последующим развитием стриктуры или перфорации пищевода. Риск развития тяжелых побочных реакций со стороны пищевода выше у пациентов, не выполняющих рекомендации по дозированию, и/или у лиц, продолжающих принимать бисфосфонаты перорально после развития симптомов, свидетельствующих о раздражении пищевода. Поэтому пациенты должны обращать особое внимание на соблюдение рекомендаций по дозированию (см. раздел «Способ применения и дозы»). Врачам следует быть внимательными относительно симптомов, свидетельствующих о возможной реакции со стороны пищевода, и информировать пациентов о прекращении приема лекарственного средства и необходимости обратиться к врачу при появлении дисфагии, боли при глотании, боли за грудиной, появлении изжоги или увеличении симптомов изжоги. Хотя в контролируемых клинических исследованиях не наблюдалось увеличения риска, при постмаркетинговом применении пероральных бисфосфонатов были зафиксированы случаи язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Некоторые из них были тяжелыми и сопровождались осложнениями. Поскольку НПВП и бисфосфонаты могут вызывать раздражение желудочно-кишечного тракта, необходимо с осторожностью применять НПВП одновременно с препаратом.
Остеонекроз челюстных костей
Остеонекроз челюстных костей наблюдался очень редко во время постмаркетингового применения у пациентов, применявших ибандроновую кислоту с онкологическими показаниями (см. раздел «Побочные реакции»).
Начало лечения или нового курса лечения следует отсрочить для пациентов с незажившими открытыми повреждениями мягких тканей полости рта. Перед началом лечения ибандроновой кислотой пациентам с сопутствующими факторами риска рекомендуется пройти стоматологическое обследование с соответствующим профилактическим вмешательством и индивидуальной оценкой соотношения пользы/риска.
Оценивая риск возникновения остеонекроза челюстных костей у пациентов, следует принимать во внимание следующие факторы риска:
- активность лекарственного средства, подавляющего костную резорбцию (риск выше при применении соединений с высокой активностью), способ введения (риск выше при парентеральном введении) и кумулятивную дозу костно-резорбционной терапии;
- злокачественные новообразования, сопутствующие патологические состояния (в том числе анемия, коагулопатии, инфекция), курение;
- сопутствующее лечение: кортикостероиды, химиотерапия, ингибиторы ангиогенеза, лучевая терапия участка головы и шеи;
- ненадлежащая гигиена полости рта, заболевания периодонта, плохо подобранные зубные протезы, заболевания зубов в анамнезе, инвазивные стоматологические вмешательства, например удаление зубов.
Во время лечения ибандроновой кислотой всем пациентам следует соблюдать надлежащую гигиену полости рта, проходить регулярные осмотры у стоматолога и немедленно сообщать о любых симптомах со стороны полости рта, таких как подвижность зубов, боль или отек, незаживающие язвы или выделения. Во время лечения инвазивные стоматологические вмешательства следует проводить только после тщательного рассмотрения: их следует избегать во время и в ближайшее время после применения ибандроновой кислоты. План ведения пациентов, у которых развился остеонекроз челюстных костей, должен быть разработан в условиях тесного сотрудничества врача со стоматологом или челюстно-лицевым хирургом, опытным в лечении остеонекроза челюстных костей. Следует рассмотреть вопрос о временном прерывании лечения ибандроновой кислотой до улучшения состояния и уменьшения сопутствующих факторов риска.
Остеонекроз наружного слухового канала
Остеонекроз наружного слухового канала зафиксирован при приеме бисфосфонатов, главным образом при продолжительной терапии. Возможные факторы риска остеонекроза наружного слухового канала включают применение стероидных гормонов и химиотерапии и/или местные факторы риска, такие как инфекции или травмы. Достоверность возникновения остеонекроза наружного слухового прохода следует учитывать у пациентов, применяющих бисфосфонаты, у которых имеются симптомы со стороны уха, включая хронические инфекции уха.
Атипичные переломы бедра
Атипичный подвертыш и диафизарный перелом бедренной кости зафиксирован при лечении бисфосфонатами, прежде всего у пациентов, получавших длительное лечение остеопороза. Эти поперечные или короткие косые переломы возможны в любом месте вдоль бедра — от чуть ниже малого вертлюга бедренной кости до чуть выше сверхвыросткового повышения. Эти переломы возникают после минимальной травмы или при отсутствии травмы, и некоторые пациенты испытывают боль в области бедра или паховую боль, часто ассоциирующуюся с характерными чертами стрессового перелома, на протяжении от нескольких недель до нескольких месяцев, прежде чем перелом проявится в виде полного перелома бедренной кости. Переломы часто двусторонние, поэтому следует осмотреть другое бедро у пациентов, получающих лечение бисфосфонатами, у которых возник диафизарный перелом бедренной кости. Также сообщалось о плохом заживлении этих переломов. Пока не окончится оценка состояния пациента, в т.ч. индивидуальная оценка пользы и риска, необходимо рассмотреть вопрос о прекращении применения бисфосфонатов пациентам с атипичными переломами бедренной кости.
Во время лечения бисфосфонатами пациентам следует рекомендовать сообщать о боли в области бедра, тазобедренного сустава или о паховой боли; все пациенты с такими симптомами должны быть обследованы по поводу неполного перелома бедренной кости.
Почечная недостаточность
Из-за ограниченного клинического опыта лекарственное средство не рекомендуется применять пациентам, у которых клиренс креатинина составляет менее 30 мл/мин (см. раздел «Фармакокинетика»).
Важная информация о вспомогательных веществах
Непереносимость галактозы
Лекарственное средство содержит лактозу. Пациентам с редкими наследственными формами галактозной непереносимости, дефицитом лактазы Лаппа или с глюкозо-галактозной мальабсорбцией не следует применять это лекарственное средство.
Утилизация неиспользованного и с просроченным сроком годности препарата
Поступление лекарственного средства во внешнюю среду необходимо свести к минимуму. Лекарственное средство не следует выбрасывать в сточные воды и бытовые отходы. Для утилизации необходимо использовать так называемую систему сбора отходов при наличии таковой.
Способ применения и дозы
Дозирование
Для лечения остеопороза рекомендуемая доза препарата — 1 таблетка 150 мг 1 раз в месяц перорально. Таблетки следует принимать в один и тот же день ежемесячно. Лекарственное средство следует принимать после ночного голодания (не менее 6 часов) и за 60 минут до первого употребления пищи или жидкости (кроме воды) днем (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий») или других пероральных лекарственных средств или добавок (включая кальций).
Пациент следует проинформировать, что в случае пропуска приема ежемесячной дозы лекарственного средства пациенту следует сразу, как только вспомнит, принять на следующее утро 1 таблетку 150 мг препарата, если только день приема следующей запланированной дозы не приходится на период ближайших 7 дней. Следующие дозы лекарственного средства пациенту следует принимать в установленный день месяца. Если день приема следующей дозы приходится на период ближайших 7 дней, то следует пропустить прием и следующую дозу принимать в запланированный день месяца и продолжать принимать 1 таблетку в месяц в ранее установленный день месяца. Не следует принимать 2 таблетки в течение одной недели. Пациентам следует употреблять добавки кальция и/или витамин D в случае, если употребление с продуктами питания является неполноценным (см. разделы «Особенности применения» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»). Оптимальная продолжительность лечения остеопороза бисфосфонатом не установлена. Вопрос о необходимости продолжения лечения следует периодически пересматривать для каждого пациента отдельно, учитывая пользу и потенциальный риск применения препарата, в частности через 5 или более лет применения лекарственного средства.
Специальные группы пациентов
Пациенты с почечной недостаточностью
Из-за ограниченного клинического опыта лекарственное средство не рекомендуется пациентам, у которых клиренс креатинина ниже 30 мл/мин (см. разделы «Фармакокинетика» и «Особенности применения»).
Коррекция дозы не требуется пациентам с легкой или умеренной почечной недостаточностью, если клиренс креатинина равен или превышает 30 мл/мин.
Пациенты с печеночной недостаточностью
Коррекция дозы не требуется (см. раздел Фармакокинетика).
Пациенты пожилого возраста (старше 65 лет)
Коррекция дозы не требуется (см. раздел Фармакокинетика).
Способ применения
- Таблетки следует проглатывать целиком и запивать 1 стаканом обычной воды (180–240 мл), сидя или стоя в вертикальном положении. Не следует употреблять воду с высокой концентрацией кальция. Если есть опасения относительно потенциально высокого уровня кальция в воде (жесткая вода), рекомендуется употреблять бутилированную воду с низким содержанием минеральных веществ.
- Пациентам не следует лежать в течение 60 минут после приема лекарственного средства.
- Запивать лекарственное средство следует только обычной водой.
- Пациентам не следует разжевывать или сосать таблетку из-за возможности образования язв на слизистой оболочке ротоглотки.
Дети
Нет соответствующего опыта применения препарата детям в возрасте младше 18 лет. Применение лекарственного средства не изучалось у детей в возрасте младше 18 лет (см. разделы «Фармакодинамика» и «Фармакокинетика»).
Побочные реакции
Резюме профиля безопасности
Наиболее серьезными побочными реакциями являются анафилактическая реакция/шок, атипичные переломы бедра, остеонекроз челюстных костей, раздражение желудочно-кишечного тракта, воспаление глаза (см. «Описание отдельных побочных реакций» и раздел «Особенности применения»).
Наиболее частыми побочными реакциями, о которых сообщалось, были артралгия и гриппоподобные симптомы. Эти симптомы обычно ассоциировались с первой дозой, в целом были кратковременными, легкой или умеренной тяжести, исчезали чаще после продолжения лечения и не требовали медикаментозного вмешательства (см. «Описание отдельных побочных реакций»).
Ниже приведен полный список известных побочных реакций.
Большинство побочных реакций не приводили к прекращению лечения.
Побочные реакции указаны ниже по терминологии Медицинского словаря нормативно-правовой деятельности MedDRA по классам систем органов и категориям частоты. По частоте побочные реакции делятся на очень распространенные (≥ 1/10), распространенные (≥ 1/100 до < 1/10), нераспространенные (≥ 1/1000 до < 1/100), редко распространенные (≥ 1/10000 к < 1/1000), очень редко распространенные (< 1/10000), частота неизвестна (не может быть рассчитана по имеющимся данным). В каждой группе частот побочные реакции указаны в порядке убывания серьезности.
Со стороны иммунной системы: нераспространенные — обострение бронхиальной астмы; редко распространенные — реакции гиперчувствительности; очень редко распространенные — анафилактическая реакция/шок*†.
Со стороны нервной системы: распространенные — головная боль; нераспространенные — головокружение.
Со стороны органов зрения: редко распространенные — воспаление глаза*†.
Со стороны пищеварительной системы: распространенные — эзофагит, гастрит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, диспепсия, диарея, абдоминальная боль, тошнота; нераспространенные — эзофагит, включая изъязвления пищевода или стриктуры и дисфагию, рвоту, метеоризм; редко распространенные — дуоденит.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: распространенные — сыпь; редко распространенные — ангионевротический отек, отек лица, крапивница; очень редко распространенные — синдром Стивенса-Джонсона, мультиформная эритема, буллезный дерматит.
Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани: распространенные — артралгия, миалгия, мышечно-скелетная боль, судороги в мышцах, мышечно-скелетная ригидность; нераспространенные — боль в спине; редко распространенные — атипичный подвертышный и диафизарный перелом бедренной кости; очень редко распространенные — остеонекроз челюстных костей; остеонекроз наружного слухового прохода (побочная реакция, характерная для бисфосфонатов как класса)†.
Общие расстройства: распространенные — гриппоподобное заболевание*; нераспространенные — слабость.
*См. ниже.
†Обнаружены во время постмаркетингового применения.
Описание отдельных побочных реакций
Побочные реакции со стороны пищеварительной системы
Пациенты с предварительным анамнезом желудочно-кишечного заболевания, включая пациентов с пептической язвой без недавних кровотечений или госпитализации и пациентов с диспепсией или рефлюксом, контролируемым с помощью медикаментозного лечения, были включены в исследование с лечением 1 раз в месяц. У этих пациентов отсутствовала разница в частоте побочных явлений со стороны верхних отделов желудочно-кишечного тракта при применении лекарственного средства в дозе 150 мг 1 раз в месяц по сравнению с дозой 2,5 мг/сут.
Гриппоподобное заболевание
Гриппоподобное заболевание включало такие симптомы, как реакции острой фазы или такие симптомы как миалгия, артралгия, лихорадка, озноб, утомляемость, тошнота, потеря аппетита и боли в костях.
Остеонекроз челюстных костей
Сообщалось о случаях остеонекроза челюстных костей, преимущественно у пациентов со злокачественными новообразованиями, применявших лекарственные средства, ингибирующие костную резорбцию, в частности ибандроновой кислотой (см. раздел «Особенности применения»). Сообщалось о случаях остеонекроза челюстных костей при постмаркетинговом применении ибандроновой кислоты.
Воспаление глаз
При применении ибандроновой кислоты сообщалось о воспалительных нарушениях со стороны глаз: увеит, эписклерит, склерит. В некоторых случаях эти воспалительные нарушения исчезали только после отмены ибандроновой кислоты.
Анафилактическая реакция/шок
У пациентов, получавших лечение внутривенной ибандроновой кислотой, зафиксированы случаи анафилактической реакции/шока, в т.ч. с летальным исходом.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства являются важной процедурой. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения «польза/риск» для соответствующего лекарственного средства. Медицинским работникам необходимо сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему сообщений.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 3 таблетки в блистере. По 1 блистеру в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Синтон Хиспания, С.Л.