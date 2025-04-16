Ибандроновая кислота-Виста 150 мг (Ibandronic acid-Vista 150 mg)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2044,41
Экономия при брони: -118,57 грн
1925,84 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
1989,00
Экономия при брони: -38,00 грн
1951,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2236,51
Экономия при брони: -129,49 грн
2107,02 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
1937,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2046,05
Экономия при брони: -124,59 грн
1921,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2243,54
Экономия при брони: -187,90 грн
2055,64 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2036,47
Экономия при брони: -157,31 грн
1879,16 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2027,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2006,78
Экономия при брони: -89,65 грн
1917,13 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2129,60
Экономия при брони: -56,20 грн
2073,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
1998,92
Экономия при брони: -81,86 грн
1917,06 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2026,21
Экономия при брони: -103,06 грн
1923,15 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
1989,00
Экономия при брони: -38,00 грн
1951,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2046,16
Экономия при брони: -105,20 грн
1940,96 грн