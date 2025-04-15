Ибандроновая кислота-Виста 150 мг (Ibandronic acid-Vista 150 mg)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 133 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2089,90 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2025,00 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2089,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
D.s.
Львов, ул. Федьковича, 26
1.2 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2039,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,50 грн
Пульс
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
1941,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2089,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Железнодорожная, 7
1.6 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2089,90
Экономия при брони: -50,40 грн
2039,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
D.s.
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 57-А
1.9 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн