Ибандроновая кислота-Виста 150 мг (Ibandronic acid-Vista 150 mg)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 170 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
1989,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2173,08
Экономия при брони: -105,33 грн
2067,75 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2230,34
Экономия при брони: -149,83 грн
2080,51 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2089,90
Экономия при брони: -38,80 грн
2051,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
1989,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
1989,00
Экономия при брони: -70,00 грн
1919,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80
Экономия при брони: -39,70 грн
2051,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2089,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2206,28
Экономия при брони: -131,57 грн
2074,71 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2191,05
Экономия при брони: -123,30 грн
2067,75 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2167,44
Экономия при брони: -99,69 грн
2067,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2276,75
Экономия при брони: -198,13 грн
2078,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
1989,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2164,09
Экономия при брони: -85,63 грн
2078,46 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн