Ибандроновая кислота-Виста 150 мг (Ibandronic acid-Vista 150 mg)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 140 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
1936,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2224,91
Экономия при брони: -153,19 грн
2071,72 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2067,53 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2080,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2149,69
Экономия при брони: -125,88 грн
2023,81 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2066,74 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2026,68
Экономия при брони: -169,90 грн
1856,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2212,79
Экономия при брони: -145,04 грн
2067,75 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2027,52 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
1875,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
1875,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2148,63
Экономия при брони: -128,67 грн
2019,96 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2270,15
Экономия при брони: -237,06 грн
2033,09 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2216,99
Экономия при брони: -145,04 грн
2071,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2129,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2005,77
Экономия при брони: -83,54 грн
1922,23 грн