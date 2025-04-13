Ибандроновая кислота-Виста 150 мг (Ibandronic acid-Vista 150 mg)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 513 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,50 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2265,73
Экономия при брони: -90,28 грн
2175,45 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2344,68
Экономия при брони: -85,25 грн
2259,43 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
1999,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2131,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2207,35
Экономия при брони: -134,50 грн
2072,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
1939,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2258,95
Экономия при брони: -82,14 грн
2176,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2170,93
Экономия при брони: -93,68 грн
2077,25 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2089,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2203,30
Экономия при брони: -92,02 грн
2111,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2191,99
Экономия при брони: -116,03 грн
2075,96 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2129,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн