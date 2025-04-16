Ибандроновая кислота-Виста 150 мг (Ibandronic acid-Vista 150 mg)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2160,22
Экономия при брони: -82,52 грн
2077,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2193,15
Экономия при брони: -113,94 грн
2079,21 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2089,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2044,50
Экономия при брони: -117,18 грн
1927,32 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2110,13
Экономия при брони: -133,24 грн
1976,89 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2222,40
Экономия при брони: -168,44 грн
2053,96 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2186,89
Экономия при брони: -115,19 грн
2071,70 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2169,94
Экономия при брони: -98,96 грн
2070,98 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80
Экономия при брони: -121,70 грн
1969,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2208,40
Экономия при брони: -154,01 грн
2054,39 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2129,60
Экономия при брони: -160,50 грн
1969,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2199,17
Экономия при брони: -92,59 грн
2106,58 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2190,84
Экономия при брони: -120,88 грн
2069,96 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2097,94
Экономия при брони: -122,85 грн
1975,09 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн