Ибандроновая кислота-Виста 150 мг (Ibandronic acid-Vista 150 mg)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 137 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
1937,76 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2073,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2170,15
Экономия при брони: -98,59 грн
2071,56 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2233,11
Экономия при брони: -114,75 грн
2118,36 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2089,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
1877,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2129,60
Экономия при брони: -94,50 грн
2035,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Ибандроновая кислота-Виста 150 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №3
Mistral Capital Management
2090,80 грн