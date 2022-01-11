Фармакодинамика.

Олопатадин является сильнодействующим селективным противоаллергическим/антигистаминным средством, для которого характерны несколько выраженных механизмов действия. Он противодействует высвобождению гистамина (основного медиатора аллергической реакции у людей) и предотвращает стимулирование выделения цитокинов эпителиальными клетками конъюнктивы человека, обусловленное гистамином. Данные исследований in vitro свидетельствуют, что олопатадин действует на тучные клетки конъюнктивы человека, угнетая высвобождение медиаторов воспаления. Отмечали, что местное офтальмологическое применение препарата Визаллергол у пациентов с сохранённой проходимостью носослезных каналов уменьшает назальные признаки и симптомов, часто сопровождающие сезонный аллергический конъюнктивит. Препарат не оказывает клинически значимых изменений диаметра зрачка.

Доклинические данные, полученные при проведении стандартных исследований по безопасности, фармакологии, токсичности повторных доз, генотоксичности, исследований канцерогенного потенциала и токсического влияния на репродуктивную функцию, не выявили какой-либо опасности для человека.

Исследования на животных продемонстрировали задержку развития животных при их грудном вскармливании самками, получавшими системные дозы олопатадина в дозах, превышающих максимальную рекомендованную для офтальмологического применения у человека. Олопатадин выявлялся в молоке животных после перорального применения.

Фармакокинетика.

Олопатадин абсорбируется системно, как и другие лекарственные средства для местного применения. Однако при местном применении системная абсорбция олопатадина является минимальной, а концентрация в плазме крови — от уровня ниже границы количественного определения (<0,5 нг/мл) до 1,3 нг/мл. Эти концентрации в 50–200 раз ниже, чем при пероральном применении препарата в дозах, которые хорошо переносятся.

Поскольку олопатадин выводится с мочой, главным образом, в виде неизмененного активного вещества, его фармакокинетика изменяется при нарушениях функции почек, пиковая концентрация в плазме крови у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (средний клиренс креатинина — 13 мл/мин) в 2–3 раза выше по сравнению со здоровыми взрослыми добровольцами.