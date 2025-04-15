Киев
Визаллергол (Visallergol)

Визаллергол (Visallergol)

Львов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 157 аптеках в Львов
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
322,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
322,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
295,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
321,00
Экономия при брони: -22,80 грн
298,20 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
351,46
Экономия при брони: -63,42 грн
288,04 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
340,00
Экономия при брони: -43,16 грн
296,84 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
323,50
Экономия при брони: -25,30 грн
298,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
332,20
Экономия при брони: -34,00 грн
298,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
302,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
271,57 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
321,00
Экономия при брони: -22,80 грн
298,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
337,06
Экономия при брони: -30,27 грн
306,79 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
320,60
Экономия при брони: -22,40 грн
298,20 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
320,70 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 19:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
333,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
323,00
Экономия при брони: -24,80 грн
298,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
322,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
302,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
341,96
Экономия при брони: -33,82 грн
308,14 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
322,80
Экономия при брони: -24,60 грн
298,20 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное