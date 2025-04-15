Визаллергол (Visallergol)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 157 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
322,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
322,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
321,00
Экономия при брони: -22,80 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
351,46
Экономия при брони: -63,42 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
340,00
Экономия при брони: -43,16 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
323,50
Экономия при брони: -25,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
332,20
Экономия при брони: -34,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
321,00
Экономия при брони: -22,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
337,06
Экономия при брони: -30,27 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
320,60
Экономия при брони: -22,40 грн
D.s.
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
323,00
Экономия при брони: -24,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
322,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
341,96
Экономия при брони: -33,82 грн
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
322,80
Экономия при брони: -24,60 грн