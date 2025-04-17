Визаллергол (Visallergol)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
321,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
321,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
321,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
321,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
321,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
342,27
Экономия при брони: -22,44 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
321,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
321,20 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
321,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
321,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
321,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
321,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
341,79
Экономия при брони: -56,76 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
321,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
321,20 грн