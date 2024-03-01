Олопатадин (Olopatadinum) Действующее вещество
Фармакодинамика. Олопатадин — высокоэффективный, селективный противоаллергический/антигистаминный препарат, действие которого основано на нескольких механизмах действия. Он подавляет действие гистамина (основного медиатора аллергических реакций у человека) и предотвращает гистамин-индуцированную выработку провоспалительных цитокинов эпителиальными клетками конъюнктивы человека. Данные исследований in vitro свидетельствуют о том, что он может действовать непосредственно на тучные клетки конъюнктивы человека, ингибируя высвобождение провоспалительных медиаторов. Предполагается, что местное глазное применение олопатадина у пациентов с проходимостью носослезного канала уменьшает назальные признаки и симптомы, которые часто сопровождают сезонный аллергический конъюнктивит. Он не вызывает клинически значимых изменений диаметра зрачка.
Фармакокинетика
Абсорбция. Как и другие лекарственные средства для местного применения, олопатадин также всасывается системно. Однако системная абсорбция олопатадина, применяемого местно, минимальна, а его концентрация в плазме крови находится между границей определения (<0,5 нг/мл) и 1,3 нг/мл. Эти концентрации в 50–200 раз ниже, чем после перорального приема.
Элиминация. Фармакокинетические исследования перорального приема показали, что Т½ из плазмы составляет от 8 до 12 ч, а выведение происходит преимущественно через почки. Приблизительно 60–70% дозы обнаруживается в моче в виде неизмененного активного вещества. Два метаболита, монодесметил и N-оксид, были обнаружены в моче в низких концентрациях.
Поскольку олопатадин выводится с мочой преимущественно в виде неизмененного активного вещества, его фармакокинетика изменяется у пациентов с нарушением функции почек. У пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек (средний клиренс креатинина 13,0 мл/мин) пиковые концентрации в плазме крови в 2,3 раза выше, чем у здоровых взрослых. У пациентов, находящихся на гемодиализе, плазменные концентрации после перорального приема 10 мг олопатадина были значительно ниже в день гемодиализа, чем в день без гемодиализа, что указывает на то, что олопатадин выводится с мочой. В сравнительном исследовании фармакокинетики олопатадина, принимаемого внутрь по 10 мг у молодых (средний возраст 21 год) и пожилых людей (средний возраст 74 года), не было выявлено различий в плазменных концентрациях (AUC), связывании с белками или выведении неизмененного препарата и его метаболитов.
Исследование функции почек проводилось у пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек после перорального приема олопатадина. Результаты показали, что при лечении олопатадином джута в этой группе населения следует ожидать несколько повышенной концентрации препарата в плазме крови. Поскольку концентрация в плазме крови после местного глазного применения олопатадина в 50–200 раз ниже, чем после перорального приема, коррекция дозы у пожилых людей или пациентов с нарушенной функцией почек не требуется.
Печеночный метаболизм вносит незначительный вклад в экскрецию. Предполагается, что коррекция дозы не требуется пациентам с нарушенной функцией печени.
Доклинические данные по безопасности. На основании традиционных исследований фармакологической безопасности, токсичности повторных доз, репродуктивной токсичности, генотоксичности и канцерогенного потенциала доклинические данные не указывают на какую-либо особую опасность для человека. Исследования на животных показали снижение роста детенышей, когда матери получали системные дозы олопатадина, значительно превышающие максимальную дозу, рекомендованную для глаз.После перорального введения кормящим крысам олопатадин был обнаружен в молоке.
Лечение глазных проявлений и симптомов сезонного аллергического конъюнктивита.
Дозировка
Доза составляет одну каплю олопатадина 2 раза в сутки (с интервалом в 8 ч) в конъюнктивальный мешок пораженного глаза или глаз. При необходимости лечение можно продолжать до 4-х месяцев.
Пациенты пожилого возраста. Пациентам пожилого возраста коррекция дозы не требуется.
Дети и подростки. Олопатадин можно применять у детей в возрасте с 3-х лет в тех же дозах, что и для взрослых. Безопасность и эффективность глазных капель олопатадин у детей младше 3 лет не установлена. Данные отсутствуют.
Применение при нарушении функции печени и почек. Применение глазных капель олопатадин у пациентов с заболеваниями почек или печени не изучалось. Однако коррекция дозы у пациентов с нарушенной функцией печени или почек не требуется.
Способ применения. Только для применения в глаза.
После снятия крышки флакона перед использованием следует снять кольцо для защиты от вскрытия, если оно не закреплено. Во избежание загрязнения наконечника капельницы и раствора необходимо следить за тем, чтобы наконечник капельницы флакона не касался век и прилегающих к ним областей глаза или других поверхностей. Плотно закрывайте флакон после использования.
В случае одновременного применения с другими топическими офтальмологическими средствами следует выдерживать интервал в 5 мин между последовательными применениями. Глазные мази следует наносить в последнюю очередь.
Повышенная чувствительность к олопатадину.
Инфекции и паразитарные заболевания. Ринит.
Со стороны иммунной системы. Гиперчувствительность, отек лица.
Со стороны нервной системы. Головная боль, нарушение вкуса. Головокружение, гипестезия. Сомноленция.
Со стороны органа зрения. Боль в глазах, раздражение слизистой глаз, сухость глаз, аномальные ощущения в глазах. Эрозия роговицы, дефект эпителия роговицы, заболевание эпителия роговицы, кератит, эпителия роговицы, кератит, обесцвечивание роговицы, выделения из глаз, светобоязнь, нечеткость зрения, снижение остроты зрения, блефароспазм, дискомфорт в глазах, зуд в глазах, конъюнктивальные фолликулы, заболевание конъюнктивы, ощущение инородного тела в глазу, повышенная секреция слез, эритема век, отек век, заболевание век, гиперемия век. Отек роговицы, отек глаз, конъюнктивит, мидриаз, нарушение зрения, инкрустация края века.
Со стороны дыхательных путей, грудной полости. Сухость слизистой оболочки носа. Одышка, синусит.
Со стороны ЖКТ Тошнота, рвота.
Заболевания кожи и подкожной клетчатки. Контактный дерматит, чувство жжения на коже, сухость кожи, эритема
Общие нарушения. Повышенная утомляемость, астения, недомогание.
Олопатадин обладает противоаллергическим и антигистаминергическим действием и, хотя применяется местно, всасывается системно. Лечение следует прекратить при появлении тяжелых симптомов или реакций гиперчувствительности.
По имеющимся ограниченным данным, побочные эффекты у детей не отличаются от таковых у взрослых.
Однако глаза детей обычно сильнее реагируют на раздражение, чем глаза взрослых. Раздражение может повлиять на комплаентность детей.
Беременность. На сегодняшний день нет или имеются лишь очень ограниченные данные о применении олопатадинсодержащих глазных капель у беременных женщин.
Исследования на животных показали репродуктивную токсичность после системного применения.
Не рекомендуется применять олопатадин в период беременности и женщинам детородного возраста, не использующим средства контрацепции.
Кормление грудью. Имеющиеся данные по животным показали, что олопатадин переходит в молоко после перорального применения.
Нельзя исключить риск для новорожденного/ребенка.
Олопатадин не следует применять во время грудного вскармливания.
Фертильность. Исследования влияния местного применения олопатадина для глаз на фертильность у людей не проводились.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами. Не влияет.
Как и в случае со всеми глазными каплями, временная нечеткость зрения и другие нарушения зрения могут повлиять на способность управлять автомобилем или работать с механизмами. Если после инстилляции возникает нечеткость зрения, пациенты не должны управлять транспортными средствами или работать с механизмами, пока это нарушение не исчезнет.
Исследования по определению взаимодействия не проводились.
Исследования in vitro показали, что олопатадин не ингибирует метаболические реакции с участием изоферментов цитохрома Р450 1А2, 2С8, 2С9, 2С19, 2D6, 2Е1 и 3А4. Полученные результаты свидетельствуют о том, что метаболические взаимодействия между олопатадином и другими одновременно применяемыми препаратами маловероятны.
Нет данных о передозировке в результате случайного или преднамеренного приема препарата внутрь у людей. Олопатадин мало токсичен для животных. При случайном проглатывании всего содержимого флакона олопатадина в организм может всосаться максимум 5 мг олопатадина. Если предположить, что абсорбция составляет 100%, то для младенца весом 10 кг доза составит 0,5 мг/кг.
Удлинение интервала QTc у собак наблюдалось только при дозах, значительно превышающих максимальную дозу для человека, что не имеет большого значения для клинического применения. Пероральная доза 5 мг назначалась 2 раза в сутки в течение 2,5 дней 102 молодым и пожилым людям, мужчинам и женщинам без удлинения интервала QTc по сравнению с плацебо. Пиковые концентрации олопатадина в плазме крови в устойчивом состоянии (от 35 до 127 нг/мл), наблюдавшиеся в этом исследовании, соответствуют запасу безопасности, по крайней мере, в 70 раз превышающему запас безопасности олопатадина, применяемого местно, в отношении влияния на реполяризацию сердца.
В случае передозировки активного вещества за пациентом необходимо наблюдать и оказывать ему соответствующую помощь.