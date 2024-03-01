Фармакодинамика. Олопатадин — высокоэффективный, селективный противоаллергический/антигистаминный препарат, действие которого основано на нескольких механизмах действия. Он подавляет действие гистамина (основного медиатора аллергических реакций у человека) и предотвращает гистамин-индуцированную выработку провоспалительных цитокинов эпителиальными клетками конъюнктивы человека. Данные исследований in vitro свидетельствуют о том, что он может действовать непосредственно на тучные клетки конъюнктивы человека, ингибируя высвобождение провоспалительных медиаторов. Предполагается, что местное глазное применение олопатадина у пациентов с проходимостью носослезного канала уменьшает назальные признаки и симптомы, которые часто сопровождают сезонный аллергический конъюнктивит. Он не вызывает клинически значимых изменений диаметра зрачка.

Фармакокинетика

Абсорбция . Как и другие лекарственные средства для местного применения, олопатадин также всасывается системно. Однако системная абсорбция олопатадина, применяемого местно, минимальна, а его концентрация в плазме крови находится между границей определения (<0,5 нг/мл) и 1,3 нг/мл. Эти концентрации в 50–200 раз ниже, чем после перорального приема.

Элиминация . Фармакокинетические исследования перорального приема показали, что Т ½ из плазмы составляет от 8 до 12 ч, а выведение происходит преимущественно через почки. Приблизительно 60–70% дозы обнаруживается в моче в виде неизмененного активного вещества. Два метаболита, монодесметил и N-оксид, были обнаружены в моче в низких концентрациях.

Поскольку олопатадин выводится с мочой преимущественно в виде неизмененного активного вещества, его фармакокинетика изменяется у пациентов с нарушением функции почек. У пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек (средний клиренс креатинина 13,0 мл/мин) пиковые концентрации в плазме крови в 2,3 раза выше, чем у здоровых взрослых. У пациентов, находящихся на гемодиализе, плазменные концентрации после перорального приема 10 мг олопатадина были значительно ниже в день гемодиализа, чем в день без гемодиализа, что указывает на то, что олопатадин выводится с мочой. В сравнительном исследовании фармакокинетики олопатадина, принимаемого внутрь по 10 мг у молодых (средний возраст 21 год) и пожилых людей (средний возраст 74 года), не было выявлено различий в плазменных концентрациях (AUC), связывании с белками или выведении неизмененного препарата и его метаболитов.

Исследование функции почек проводилось у пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек после перорального приема олопатадина. Результаты показали, что при лечении олопатадином джута в этой группе населения следует ожидать несколько повышенной концентрации препарата в плазме крови. Поскольку концентрация в плазме крови после местного глазного применения олопатадина в 50–200 раз ниже, чем после перорального приема, коррекция дозы у пожилых людей или пациентов с нарушенной функцией почек не требуется.

Печеночный метаболизм вносит незначительный вклад в экскрецию. Предполагается, что коррекция дозы не требуется пациентам с нарушенной функцией печени.

Доклинические данные по безопасности . На основании традиционных исследований фармакологической безопасности, токсичности повторных доз, репродуктивной токсичности, генотоксичности и канцерогенного потенциала доклинические данные не указывают на какую-либо особую опасность для человека. Исследования на животных показали снижение роста детенышей, когда матери получали системные дозы олопатадина, значительно превышающие максимальную дозу, рекомендованную для глаз.После перорального введения кормящим крысам олопатадин был обнаружен в молоке.