Визаллергол (Visallergol)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 268 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
342,59
Экономия при брони: -52,47 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
332,53
Экономия при брони: -24,19 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
339,36
Экономия при брони: -31,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
331,50
Экономия при брони: -21,60 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
332,88
Экономия при брони: -29,56 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
343,41
Экономия при брони: -53,23 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
321,50
Экономия при брони: -11,60 грн