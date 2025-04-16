Визаллергол (Visallergol)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
343,16
Экономия при брони: -67,96 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
321,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
340,59
Экономия при брони: -21,08 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
321,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
339,87
Экономия при брони: -57,08 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
350,11
Экономия при брони: -67,32 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
321,20 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
332,20
Экономия при брони: -23,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
321,20 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
342,41
Экономия при брони: -40,97 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
339,90
Экономия при брони: -32,45 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
335,37
Экономия при брони: -27,92 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
322,40
Экономия при брони: -13,40 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
340,26
Экономия при брони: -38,82 грн