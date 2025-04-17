Визаллергол (Visallergol)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
347,67
Экономия при брони: -44,79 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
321,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
353,35
Экономия при брони: -50,23 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
321,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
321,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
350,96
Экономия при брони: -83,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
342,02
Экономия при брони: -74,61 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
320,90
Экономия при брони: -20,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
335,72
Экономия при брони: -34,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
346,33
Экономия при брони: -61,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
321,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
321,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
321,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
321,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
324,40
Экономия при брони: -24,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
319,90
Экономия при брони: -19,70 грн