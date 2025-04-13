Визаллергол (Visallergol)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 683 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
321,50
Экономия при брони: -10,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
323,30
Экономия при брони: -13,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
338,17
Экономия при брони: -51,40 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
0.9 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
322,80 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
340,10
Экономия при брони: -36,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
322,80 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
1.3 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma